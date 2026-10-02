Bồ Đào Nha toàn thắng: Jorge Jesus có thể khiến Ronaldo giải nghệ

Danh hiệu đi cùng tranh cãi

Không ai ở Bồ Đào Nha đứng ngoài cuộc tranh cãi bùng lên sau khi Cristiano Ronaldo bất ngờ rời nơi tập trung của đội tuyển.

Có người ủng hộ siêu sao, cho rằng anh bị HLV Jorge Jesus coi thường, đến mức các tài khoản mạng xã hội của tuyển Bồ Đào Nha mất nửa triệu người theo dõi. Nhưng cũng có người nhắc Ronaldo rằng thời anh mặc nhiên đá chính và góp mặt trong mọi trận đấu có lẽ đã qua.

Bồ Đào Nha thắng tưng bừng trên sân Đan Mạch. Ảnh: LUSA

Giờ là lúc chiếc áo số 7 được trao cho Rafael Leao, như trong trận gặp Đan Mạch rạng sáng nay - nơi họ thắng 4-2 (Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha, Joao Felix; Damsgaard và Hojlund ghi bàn cho chủ nhà). Đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của ông với “Lusos”.

Bóng đá Bồ Đào Nha chia rẽ đến mức Thủ tướng Luis Montenegro - người từng dùng hình ảnh “tinh thần Cristiano Ronaldo” để kêu gọi ý chí vượt lên - muốn nói chuyện với tất cả những người trong cuộc: cầu thủ, HLV và Chủ tịch Pedro Proenca.

Không nghi ngờ gì, Jorge Jesus là người khơi mào cuộc đấu quyền lực này. Là một HLV có cá tính mạnh, trong sự nghiệp cầm quân dài lâu - dẫn dắt 17 đội bóng trước khi đến với đội tuyển - ông giành được bao nhiêu danh hiệu thì cũng vướng vào bấy nhiêu tranh cãi.

Tên tuổi Jesus lên cao cùng Benfica giai đoạn 2009-2015. Trong 6 năm ấy, đội bóng giành 3 chức VĐQG, 1 Cúp QG Bồ Đào Nha, 5 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu cúp. Những Enzo Perez, Di María hay David Luiz từng chơi dưới quyền ông.

Bồ Đào Nha thắng 3 trận liên tiếp với Jorge Jesus mà Ronaldo hầu như không có đóng góp nào. Ảnh: S.C

Thế nhưng, ông bất ngờ ký hợp đồng với đại kình địch Sporting, rồi hạ thấp Rui Vitoria, người kế nhiệm mình tại Benfica.

“Vì tôi không coi ông ta là HLV, nên tôi không thể bị xem là một đồng nghiệp tồi. Tôi đã lôi ông ta ra khỏi hang. Hãy xem chiếc Ferrari có trụ nổi không. Khi lái Ferrari, anh phải theo kịp tốc độ”, Jesus thách thức.

Sau Benfica, ông thử sức ở giải Saudi Arabia với Al Hilal, nhưng nhanh chóng chuyển sang Flamengo. Tại đây, ông giành Copa Libertadores năm 2020 và chức vô địch Brazil, trở thành HLV nước ngoài đầu tiên làm được điều đó.

Tính cách của một “trung sĩ thép” cũng bộc lộ, đến mức ông công khai nói một cầu thủ, Willian Arao, chơi kém.

“Phản bội” Ronaldo

Dẫu vậy, dấu ấn được nhớ đến vẫn tích cực. Filipe Luis - hiện dẫn Monaco - thừa nhận từng có “20 hoặc 30 cuộc tranh cãi” với Jesus, nhưng chính ông ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định trở thành HLV của mình.

Rafinha, khi rời Bayern Munich đến Flamengo năm 2019, cũng cho biết dù Jesus còn khó tính hơn mỗi khi đội thắng, ông giúp anh trở nên giàu tham vọng.

Chiếc áo số 7 được trao cho Leao. Ảnh: EPA

Sau đó, Jorge Jesus trở lại Benfica và muốn loại đội trưởng Pizzi vì những lời phê bình lối chơi của đội. Phòng thay đồ phản kháng, rồi hợp đồng của ông bị chấm dứt.

Sau hai mùa dẫn dắt Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo mở đường cho Jesus. Ông đến Al Nassr nhờ Cristiano, điều chính HLV 72 tuổi này thừa nhận: “Nếu không có cậu ấy, tôi đã không ở đây”.

Họ làm việc cùng nhau một mùa và vô địch Saudi Pro League. Giờ đây, Jesus dùng chính trải nghiệm ấy để đặt dấu hỏi về khả năng thi đấu liên tiếp của siêu sao.

“Tôi biết tình trạng thể lực của cậu ấy. Ở Saudi Arabia, khi cứ 3 ngày lại có một trận, cậu ấy hiếm khi thi đấu tất cả”, ông nói trong cuộc họp báo khiến quả bom tranh cãi phát nổ.

Ronaldo chờ đợi HLV nhắc lại trước công chúng những gì đã nói với anh, trước mặt Chủ tịch Liên đoàn, chỉ vài giờ trước đó: dù hai bên thống nhất anh chỉ đá trận đầu và trận cuối, sau đó Jesus lại nói anh sẽ được vào sân ít phút trước Na Uy.

Nhưng sau khi để Ronaldo khởi động nửa giờ, ông không tung anh vào sân.

Ronaldo cũng… có mặt ở Đan Mạch. Ảnh: LUSA

Thay vì hạ nhiệt tranh cãi, HLV muốn khẳng định quyền lực. “Trong đội của tôi, tôi là người quyết định”, ông chốt lại.

Những người thân cận với CR7 xem đây là một “sự phản bội”. Chính Jorge Jesus gặp Ronaldo sau World Cup, khi anh còn cân nhắc có nên chia tay đội tuyển hay không, để đề nghị anh tiếp tục.

Ronaldo đồng ý vì nghĩ rằng mình sẽ có vai trò nhỏ hơn trên sân, như chính anh thừa nhận, nhưng vẫn phù hợp với vị thế của một ngôi sao và đội trưởng.

CR7 chưa lên tiếng, nhưng gia đình anh đã làm điều đó. Chị gái Elma Aveiro viết trên mạng xã hội, dẫn lời Mario Benedetti (nhà báo, tiểu thuyết gia, nhà thơ người Uruguay): “Nếu tất cả những gì bạn trao đi vẫn chưa đủ, hãy trao cho họ sự vắng mặt của bạn. Đôi khi, vắng mặt là hành động cao nhất thể hiện phẩm giá và sự tôn trọng bản thân”.