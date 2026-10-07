Bồ Đào Nha tiếp tục chịu thiệt hại sau vụ Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong vòng 48 giờ, trang Instagram của đội tuyển Bồ Đào Nha mất khoảng 2,1 triệu người theo dõi. Trái ngược với sự sụt giảm này, tài khoản cá nhân của Cristiano Ronaldo được cho là tăng thêm khoảng 500.000 người theo dõi.

Làn sóng hủy theo dõi là cách phản ứng của một bộ phận người hâm mộ trước những diễn biến liên quan đến Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Sự việc bắt đầu căng thẳng sau khi HLV Jesus tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ông được biết đến với phong cách quản lý tập trung cùng những yêu cầu chiến thuật nghiêm khắc. Những khác biệt trong cách sử dụng Ronaldo được cho là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai bên xuất hiện bất đồng.

Trước khi xảy ra biến động, Bồ Đào Nha từng là đội tuyển quốc gia có lượng người theo dõi Instagram lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đội bóng này đã bị Brazil vượt qua vài tháng trước World Cup 2026.

Brazil hiện sở hữu khoảng 26,3 triệu người theo dõi, trong khi Bồ Đào Nha từng có 24,9 triệu người theo dõi hôm 29/9. Con số này hiện chỉ còn khoảng 22,8 triệu người.

Ronaldo cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Rene Salviano, chuyên gia thể thao kiêm CEO của Heatmap, cho rằng sức ảnh hưởng truyền thông của Ronaldo đòi hỏi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải đặc biệt thận trọng trong giai đoạn cuối sự nghiệp của siêu sao này.

Theo ông Salviano, Ronaldo vẫn có thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển của bóng đá Bồ Đào Nha, ngay cả khi anh tiến gần thời điểm giải nghệ. Vì thế, mọi bước đi liên quan đến đội trưởng lâu năm của tuyển Bồ Đào Nha cần được phối hợp một cách phù hợp.

Alexandre Vasconcellos, quản lý khu vực Brazil của Flashscore, đánh giá việc mất hơn 2 triệu người theo dõi trong thời gian ngắn là dấu hiệu đáng lo ngại. Ông cho rằng hành động hủy theo dõi thường chỉ xảy ra khi người dùng thực sự bất mãn.

“Ronaldo là một trong những cái tên quan trọng nhất của kỷ nguyên số. Anh ấy là thương hiệu toàn cầu và sự việc lần này cho thấy sức mạnh của Ronaldo trên mạng xã hội”, ông Vasconcellos nhận định.

Trong khi đó, Fabio Wolff, đối tác điều hành Wolff Sports, cảnh báo FPF cần xử lý khéo léo quá trình chuyển giao thế hệ. Ronaldo đã xây dựng một thương hiệu cá nhân đủ lớn để thu hút cả những người không có mối liên hệ đặc biệt với Bồ Đào Nha.

Theo Wolff, sự sụt giảm người theo dõi là tín hiệu cảnh báo về giá trị thương hiệu của đội tuyển. Tác động thực tế đối với các nhà tài trợ còn phụ thuộc vào khả năng duy trì lượng tiếp cận, mức độ tương tác và hình ảnh của Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Vụ việc cho thấy ảnh hưởng của Ronaldo không chỉ nằm trên sân cỏ. Khi mối quan hệ giữa siêu sao này và đội tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện rạn nứt, hệ quả lập tức lan sang mạng xã hội và trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với cả FPF lẫn các đối tác thương mại.

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