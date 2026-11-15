Bồ Đào Nha thua thảm Đan Mạch ở trận đầu hậu Ronaldo

Rasmus Hojlund nổi bật với cú đúp. Ảnh: EPA.

Đã sớm giành vé vào tứ kết với bốn trận toàn thắng dưới thời Jorge Jesus, song Bồ Đào Nha lại nhập cuộc đầy chệch choạc tại sân Municipal de Braga. Ở chiều ngược lại, Đan Mạch cần điểm để đua nhì bảng với Na Uy nên chủ động áp sát tầm cao. Trong 15 phút đầu, đội khách cầm bóng tới 75 phần trăm và liên tục bắn phá cầu môn Diogo Costa.

Trước sức ép từ Gustav Isaksen hay Morten Hjulmand, tuyến giữa chủ nhà với Vitinha và Ruben Neves hoàn toàn mất kiểm soát. Trên hàng công, trung phong Goncalo Ramos lạc lõng trong ngày vắng bóng Ronaldo khi chỉ có tám lần chạm bóng suốt hiệp một.

Bồ Đào Nha chỉ tạo ra vài pha đáp trả yếu ớt từ Pedro Neto hay Joao Felix trước khi khung thành rung chuyển cuối hiệp một. Công nghệ VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị của Mikkel Damsgaard, nhưng sau đó xác định Ruben Dias để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội trưởng Pierre-Emile Hojbjerg sút phạt đền vào góc cao thành bàn, cụ thể hóa ưu thế với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,08 so với 0,18 của chủ nhà.

Đan Mạch giành chiến thắng tưng bừng. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha tiếp tục nhận bàn thua sớm trong 15 phút đầu như thói quen đáng báo động từ đầu giải. Năm phút sau giờ nghỉ, Damsgaard xoay người tạt bóng chuẩn xác để Hojlund bắt vô-lê chân trái gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Chưa kịp định thần, lưới của Diogo Costa lại rung lên lần thứ ba chỉ bảy phút sau đó. Đón đường chọc khe của Hojbjerg, Hojlund ngoặt bóng loại bỏ Renato Veiga rồi dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc xa. Đó là pha lập công thứ tư sau bốn trận gặp Bồ Đào Nha tại Nations League của tiền đạo thuộc biên chế Napoli.

Jorge Jesus vội tung Carlos Forbs, Joao Palhinha và Francisco Trincco vào sân nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Trái lại, cầu thủ dự bị Mathias Jensen đá phạt chuẩn xác từ cánh phải để trung vệ Joachim Andersen đánh đầu tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

Bồ Đào Nha dồn lên tìm bàn danh dự trong quãng thời gian cuối nhưng các cú sút của Bruno Fernandes hay Alberto Costa đều bị Hermansen cản phá. Phải đến phút bù giờ, tân đội trưởng Bernardo Silva mới sút bồi cận thành rút ngắn tỷ số sau nỗ lực dứt điểm của Joao Neves. Chung cuộc, Đan Mạch hoàn toàn xứng đáng thắng đậm 4-1 với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,33 so với 1,26 của đội chủ nhà.

Trận thua đậm ngay tại Braga đã chấm dứt chuỗi toàn thắng của huấn luyện viên Jorge Jesus và phơi bày bài toán tìm thủ lĩnh mới hậu thời đại Ronaldo. Về phía Đan Mạch, lần đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận Nations League ở thập kỷ hiện tại giúp họ vươn lên nhì bảng, tạo khoảng cách hơn Na Uy ba điểm trước lượt cuối.

Kết quả chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-4 Đan Mạch

Cầu thủ ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Bernardo Silva (90+3')

Đan Mạch: Pierre-Emile Hojbjerg (43' - phạt đền), Rasmus Hojlund (50', 57'), Joachim Andersen (75')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.