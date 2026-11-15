Bồ Đào Nha thua đậm trong ngày tri ân Ronaldo

Trong trận đấu đầu tiên sau khi siêu sao 41 tuổi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Đan Mạch ở UEFA Nations League. Rasmus Højlund lập cú đúp, còn đội chủ nhà chỉ có bàn danh dự của Bernardo Silva ở phút bù giờ.

Trước giờ bóng lăn, sân vận động Braga trở thành không gian dành riêng cho Ronaldo. Tất cả cầu thủ Bồ Đào Nha bước ra sân trong những chiếc áo mang tên và số 7 biểu tượng của CR7. Trên khán đài, người hâm mộ giăng biểu ngữ lớn với dòng chữ “Obrigado, capi7ão” (Cảm ơn đội trưởng), kết hợp hình ảnh Ronaldo nâng cao những danh hiệu lớn cùng đội tuyển.

Đêm tri ân Cristiano Ronaldo tại Braga khép lại theo cách không ai mong muốn với người hâm mộ Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, phút thứ 7 của trận đấu được dành để khán giả đứng dậy vỗ tay tri ân người đội trưởng huyền thoại. Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha thi đấu kể từ khi Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hôm 5/11. Theo Associated Press, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha còn thiết kế lại cách viết số 7 trên áo đấu, tạo dấu gạch ngang đặc biệt để lưu giữ dấu ấn riêng của CR7.

Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, những cảm xúc tri ân nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực chuyên môn. Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động và kiểm soát phần lớn thời lượng hiệp một, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Đan Mạch chơi kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công và bóng bổng.

Bước ngoặt xuất hiện ngay trước giờ nghỉ. Sau khi một pha đánh đầu của Rasmus Højlund bị từ chối vì lỗi trước đó, một tình huống không chiến khác khiến bóng chạm tay Rúben Dias trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR rồi quyết định cho Đan Mạch hưởng phạt đền. Phút cuối hiệp một, Pierre-Emile Højbjerg thực hiện thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Bồ Đào Nha chưa kịp tìm phương án phản ứng thì tiếp tục nhận hai đòn đánh mạnh sau giờ nghỉ. Phút 50, Højlund thoát xuống đón đường tạt bóng từ cánh phải rồi tung cú volley quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ bảy phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha đi bóng cắt vào trong trước khi dứt điểm chân phải, đánh bại thủ môn Diogo Costa.

Đan Mạch hoàn toàn làm chủ thế trận sau hai bàn thắng liên tiếp. Phút 75, Joachim Andersen bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Mathias Jensen, nâng tỷ số lên 4-0. Bồ Đào Nha chỉ có thể tìm được bàn danh dự ở phút 90+3, khi Bernardo Silva tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn cách biệt xuống 1-4.

Thất bại này càng khiến đêm tri ân Ronaldo trở nên buồn hơn với người hâm mộ chủ nhà. Theo Reuters, tiền vệ João Palhinha thừa nhận gần như mọi thứ đã diễn ra không đúng với Bồ Đào Nha, đồng thời gọi đây là một đêm thiếu may mắn và đội bóng tạo điều kiện quá dễ dàng cho đối thủ.

Dù thua đậm, Bồ Đào Nha vẫn đứng đầu bảng A4 với 12 điểm, hơn Đan Mạch 3 điểm và đã giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, trận thua 1-4 là lời cảnh báo đáng chú ý cho đội bóng của HLV Jorge Jesus trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi chia tay cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển. Ronaldo rời đi với 146 bàn sau 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha, cùng chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu Nations League.