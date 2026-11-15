Bồ Đào Nha thất bại 1-4 trước Đan Mạch

Rạng sáng 15/11 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha tiếp đón Đan Mạch trên sân Estádio Municipal de Braga trong khuôn khổ lượt trận thứ năm bảng A4 UEFA Nations League 2026-2027.

Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế hôm 5/11, khép lại hành trình 23 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo đấu in tên và số 7 của Ronaldo trong lúc hát quốc ca.

Trên khán đài, người hâm mộ cũng giăng biểu ngữ tri ân đội trưởng huyền thoại với dòng chữ "Obrigado, capitão" (Cảm ơn đội trưởng). Phút thứ 7, cả sân vận động dành những tràng pháo tay để tưởng nhớ những đóng góp của siêu sao 41 tuổi.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo đấu in tên và số 7 của Ronaldo trước trận đấu. Ảnh: getty

Tuy nhiên, bầu không khí xúc động nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể hiện được sức mạnh. Đan Mạch nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, đội chủ nhà gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Bước ngoặt đến ở phút 43, sau tình huống Rasmus Hojlund đánh đầu đưa bóng chạm tay Ruben Dias trong vòng cấm, trọng tài tham khảo VAR và quyết định cho Đan Mạch hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, đội trưởng Pierre-Emile Hojbjerg thực hiện thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự. Phút 49, Rasmus Hojlund tận dụng đường tạt bóng từ cánh phải để tung cú vô lê mạnh mẽ, đánh bại thủ môn Diogo Costa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đan Mạch.

Hojlund có ngày thi đấu cực hay với cú đúp bàn thắng. Ảnh: EPA

Chỉ 8 phút sau, tiền đạo đang khoác áo Napoli tiếp tục khiến hàng thủ chủ nhà choáng váng. Hojlund xử lý khéo léo, vượt qua sự truy cản của Ruben Dias trước khi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, hoàn tất cú đúp và giúp Đan Mạch dẫn 3-0.

Bị dẫn trước ba bàn, Bồ Đào Nha nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng các phương án tấn công thiếu hiệu quả.

Đến phút 75, Đan Mạch tiếp tục trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Mathias Jensen, Joachim Andersen bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 4-0. Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện trên các khán đài sân Braga.

Phải đến phút 90+3, Bồ Đào Nha mới có bàn thắng danh dự. Sau khi thủ môn Mads Hermansen cản phá cú dứt điểm của Joao Neves, Bernardo Silva nhanh chóng có mặt để đá bồi cận thành, ấn định tỷ số 1-4.

Bồ Đào Nha có bàn thắng danh dự ở những phút bù giờ. Ảnh: EPA

Thất bại này càng trở nên đáng thất vọng khi Bồ Đào Nha từng toàn thắng cả bốn lượt trận đầu tiên và được đánh giá cao hơn Đan Mạch. Đội bóng của HLV Jorge Jesus không chỉ đánh mất sự chắc chắn trong phòng ngự mà còn thiếu một thủ lĩnh có khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm khó khăn.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Jorge Jesus kể từ khi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha. Trận thua 1-4 diễn ra ngay trong ngày đội bóng chia tay một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, khiến màn tri ân Ronaldo tại Braga trở thành buổi tối đáng quên.

Đan Mạch có trận đấu hay, nhấn chìm Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn đứng đầu bảng A4 với 12 điểm sau năm lượt trận, hơn Đan Mạch 3 điểm. Đội bóng đã chắc suất vào tứ kết, trong khi Đan Mạch cần ít nhất một trận hòa trước Na Uy ở lượt cuối để giành vé đi tiếp.

Trận thua trước Đan Mạch là lời cảnh báo rõ ràng cho Bồ Đào Nha trong hành trình tìm kiếm bản sắc mới sau kỷ nguyên Ronaldo. Sự vắng mặt của đội trưởng huyền thoại không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề đều xuất phát từ anh, nhưng màn trình diễn bạc nhược cho thấy đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để thích nghi với cuộc sống không có chân sút từng ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển.