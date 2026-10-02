Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha tiếp tục toàn thắng

Tối 1/10 và sáng 2/10 (giờ Việt Nam), tại Copenhagen, Bồ Đào Nha không có Cristiano Ronaldo sau khi đội trưởng 41 tuổi rời đợt tập trung của đội tuyển, nhưng các nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng kể. Joao Cancelo mở tỷ số sau đường chuyền của Goncalo Ramos, trước khi Mikkel Damsgaard gỡ hòa cho Đan Mạch.

Bồ Đào Nha nhanh chóng tái lập thế dẫn trước khi Ramos tận dụng đường chuyền của Bruno Fernandes. Sang hiệp 2, Rasmus Hojlund một lần nữa đưa trận đấu trở về thế cân bằng, nhưng Vitinha đánh đầu giúp đội khách dẫn 3-2. Joao Felix sau đó kết thúc một pha phản công nhanh để ấn định chiến thắng 4-2.

Với ba chiến thắng sau ba lượt trận, Bồ Đào Nha có 9 điểm và tạo khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu bảng A4. Các chuyên gia nhận định đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus vẫn vận hành hiệu quả trong trận đầu tiên kể từ khi Ronaldo rời đội tuyển giữa những tranh cãi về vai trò của anh.

Ở trận còn lại của bảng A4, Wales ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 để có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại League A. Oscar Bobb đưa Na Uy vượt lên ngay trong 10 phút đầu, nhưng Dan James gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sau khi Torbjorn Heggem nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2, Neco Williams thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Tại bảng A2, Đức vượt qua Serbia 2-0 ở Munich. Đây là chiến thắng đầu tiên của Jurgen Klopp sau ba trận dẫn dắt đội tuyển Đức, sau một trận hòa và một thất bại ở hai lượt đầu.

Đức tạo ra nhiều cơ hội ngay từ hiệp 1. Florian Wirtz đưa bóng trúng cột dọc trước khi Tom Bischof ghi bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này cho đội tuyển quốc gia. Sang hiệp 2, Wirtz tự mình lập công với pha xử lý và dứt điểm gọn gàng, khép lại chiến thắng 2-0.

Trận đấu còn chứng kiến Klopp trao cơ hội ra mắt cho thủ môn Jonas Urbig và cầu thủ chạy cánh Derry Scherhant, trong bối cảnh nhà cầm quân người Đức tiếp tục thử nghiệm đội hình sau khởi đầu chưa thuận lợi.

Cũng tại bảng A2, Hà Lan giành lại một điểm đầy khó khăn trên sân Hy Lạp. Đội chủ nhà dẫn 2-0 sau màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 1, với Fotis Ioannidis ghi một bàn và kiến tạo cho Giorgos Masouras. Tuy nhiên, Virgil van Dijk rút ngắn tỷ số bằng pha đánh đầu, trước khi Tijjani Reijnders ghi bàn ở phút 89, ấn định kết quả hòa 2-2.

Ở League B, Cộng hòa Ireland dẫn Áo 2-0 nhờ cú đúp của Troy Parrott nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2. Trận đấu tại Dublin còn bị gián đoạn trong thời gian ngắn vì các cuộc phản đối trên khán đài và hành động ném bóng tennis xuống sân.

Kết quả UEFA Nations League tối 1/10, rạng sáng 2/10 League A - bảng A2 Đức 2-0 Serbia Hy Lạp 2-2 Hà Lan League A - bảng A4 Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha Wales 2-1 Na Uy League B - bảng B3 Cộng hòa Ireland 2-2 Áo Israel 0-0 Kosovo League D Malta 1-1 Gibraltar Azerbaijan 0-0 Liechtenstein