Bruno Fernandes mở đầu cho chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Hành quân đến Cardiff sau thất bại 1-4 trước Đan Mạch, Bồ Đào Nha chịu áp lực phải thắng để giữ ngôi đầu bảng A4. HLV Jorge Jesus thực hiện bốn sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi vắng nhiều trụ cột bị treo giò. Phía đối diện, Xứ Wales đã chắc chắn xếp cuối bảng nên nhập cuộc với tâm lý vô cùng thoải mái.

Đội khách chủ động kiểm soát bóng và sớm mở tỷ số ở phút 11 khi Joao Neves cướp bóng thành công rồi kiến tạo để Bruno Fernandes sút găm thẳng vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Rubin Colwill nhanh chóng dọn cỗ cho David Brooks dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1, sau tình huống VAR kiểm tra khá kỹ.

Thế trận đôi công cởi mở được duy trì với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng tốc độ. Trincao dứt điểm dội xà ngang trong thế việt vị trước khi chủ nhà tạo nên khác biệt. Từ pha phản công sắc lẹm cuối hiệp một, Brooks chọc khe cho Sorba Thomas vượt qua Antonio Silva rồi sút tung lưới Diogo Costa, đưa Xứ Wales dẫn ngược 2-1.

Lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại ba phút trước khi hàng thủ họ để lộ khoảng trống. Trincao đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi treo bóng chuẩn xác để Pedro Neto băng vào đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2 trước giờ nghỉ.

Carlos Forbs và Dalot ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu. Neto suýt chút nữa lập cú đúp với pha đột phá qua ba hậu vệ trước khi dứt điểm dội cột dọc. Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công, HLV Jorge Jesus liền tung Carlos Forbs và Joao Felix vào sân tạo đột biến.

Sự thay đổi nhân sự lập tức phát huy tác dụng khi thế trận đang giằng co căng thẳng. Trung vệ vào sân thay người Ben Cabango đánh đầu phá bóng lỗi sau đường chuyền dài từ Fernandes, giúp Forbs xộc thẳng vào vòng cấm rồi cứa lòng chân trái nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 70.

Niềm vui chưa trọn vẹn thì Bồ Đào Nha tự đẩy mình vào thế khó bởi sự thiếu kiềm chế của Neto. Chỉ trong chưa đầy hai phút, ngôi sao chạy cánh nhận liên tiếp hai thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với Sheehan và Brennan Johnson. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, buộc đội khách phải gồng mình chống đỡ.

Chơi hơn người, Xứ Wales dồn lực tấn công qua những nỗ lực của Harry Wilson, Ben Davies và Connor Roberts, song thủ thành Diogo Costa cùng hàng thủ đội khách đã lăn xả cản phá thành công. Chiến thắng nhọc nhằn phơi bày lỗ hổng phòng ngự của Bồ Đào Nha, nhưng bản lĩnh đúng lúc vẫn giúp họ bảo toàn ngôi nhất bảng để thẳng tiến vào tứ kết.

Kết quả chung cuộc: Xứ Wales 2-3 Bồ Đào Nha

Cầu thủ ghi bàn:

Xứ Wales: David Brooks (13'), Sorba Thomas (40')

Bồ Đào Nha: Bruno Fernandes (11'), Pedro Neto (43'), Carlos Forbs (70')

Thẻ đỏ: Pedro Neto (74')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.