Phút 70 trên sân Cardiff City, Forbs đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua hậu vệ Ben Davies rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa. Pha lập công của cầu thủ 22 tuổi giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 3-2, trước khi bảo toàn chiến thắng dù chỉ còn 10 người ở cuối trận.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Forbs cho tuyển quốc gia, càng đặc biệt khi anh đang khoác áo số 7 từng gắn liền với tên tuổi huyền thoại Cristiano Ronaldo. Tiền đạo thuộc biên chế Club Brugge được trao số áo này sau khi CR7 tuyên bố giã từ đội tuyển hồi đầu tháng 11.

Ronaldo khép lại 23 năm cống hiến với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, giữ cả 2 kỷ lục thế giới ở cấp đội tuyển nam. Trùng hợp, trận đấu quốc tế cuối cùng của siêu sao 41 tuổi cũng diễn ra trước Xứ Wales, khi Bồ Đào Nha thắng 1-0 trên sân nhà hồi tháng 9.

Bởi vậy, màn tỏa sáng của Forbs mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng đang bước vào thời kỳ hậu Ronaldo. Thầy trò HLV Jorge Jesus vừa hứng chịu thất bại 1-4 trước Đan Mạch ở trận đầu tiên không còn chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, nên rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Tiền đạo Carlos Forbes (số 7) ghi bàn thắng quyết định cho Bồ Đào Nha trước Xứ Wales hôm 18/11. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha tiếp tục bộc lộ những vấn đề ở hàng thủ. Sau bàn mở tỷ số của tiền vệ Bruno Fernandes, đội khách để David Brooks và Sorba Thomas lần lượt lập công, giúp Xứ Wales dẫn ngược 2-1. Phải đến cuối hiệp một, tiền đạo Pedro Neto mới đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Bàn thắng của Forbs sau giờ nghỉ tạo ra bước ngoặt, nhưng Bồ Đào Nha vẫn trải qua những phút cuối đầy căng thẳng. Pedro Neto liên tiếp nhận 2 thẻ vàng chỉ trong khoảng 2 phút và bị truất quyền thi đấu, buộc đội khách phải chống đỡ sức ép khi thiếu người và may mắn là họ đã đứng vững.

Kết quả vì thế giúp Bồ Đào Nha nối dài mạch thắng trước Xứ Wales lên 4 trận liên tiếp, kể từ năm 2000. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng bán đảo Iberia đánh bại đối thủ trên đất Xứ Wales, sau thất bại 1-2 trong chuyến làm khách năm 1951.

Với 15 điểm sau 6 trận, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng A4 và giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League với tư cách đội hạt giống. Na Uy xếp thứ 2 với 9 điểm, bằng Đan Mạch nhưng hơn thành tích đối đầu, trong khi Xứ Wales đứng cuối bảng với 3 điểm.

Tấm vé đi tiếp vốn đã được Bồ Đào Nha bảo đảm từ trước, nhưng chiến thắng tại Cardiff giúp họ khép lại vòng bảng bằng tín hiệu tích cực.

Trong ngày người kế thừa áo số 7 huyền thoại tại tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn quyết định, đội bóng do HLV Jorge Jesus dẫn dắt cũng có chiến thắng đầu tiên kể từ khi Ronaldo giải nghệ.