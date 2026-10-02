Bồ Đào Nha thắng dễ Đan Mạch dù vắng Ronaldo

Bồ Đào Nha thắng dễ Đan Mạch trên sân khách. Ảnh: Reuters.

Bỏ lại sau lưng những nghi ngại về khoảng trống trên hàng công khi Ronaldo rời tuyển, đoàn quân áo bã trầu vẫn phô diễn lối chơi tấn công mãn nhãn để duy trì mạch 3 trận toàn thắng.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Joao Cancelo khai thông thế bế tắc cho "Selecao châu Âu" ở phút 13 sau pha dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, Mikkel Damsgaard chỉ mất 10 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú cứa lòng đẹp mắt.

Dẫu vậy, Goncalo Ramos nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn cho đội khách ở phút 25 bằng pha phối hợp ăn ý cùng Bruno Fernandes. Dù có nhiều tình huống đáng chú ý ở nửa cuối hiệp một, 2-1 cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Rasmus Hojlund gieo hy vọng cho Đan Mạch với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 53. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Đẳng cấp của dàn sao Bồ Đào Nha nhanh chóng định đoạt trận đấu. Phút 67, Fernandes tung đường kiến tạo chuẩn xác để Vitinha đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 87, tiền đạo vào sân thay người Joao Felix ấn định thắng lợi giòn giã 4-2 sau pha phản công mẫu mực.

Chiến thắng với thế trận áp đảo giúp thầy trò ông Jorge Jesus độc chiếm ngôi đầu bảng D Nations League A. Đội bóng áo bã trầu sẽ tái đấu Na Uy trên sân nhà vào ngày 5/10 ở lượt trận tiếp theo.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.