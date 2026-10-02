Bồ Đào Nha thắng 4-2 dù Ronaldo rời đội tuyển

Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo rời đội, khiến tương lai thi đấu quốc tế của siêu sao 41 tuổi bị đặt dấu hỏi. Không có Ronaldo trong đội hình, Bồ Đào Nha vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể trên hàng công. Đội bóng của HLV Jorge Jesus hai lần vượt lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng cũng từng bị Đan Mạch kéo trở lại thế cân bằng.

Joao Cancelo là người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, trước khi Mikkel Damsgaard ghi bàn đưa đội chủ nhà trở lại cuộc chơi. Goncalo Ramos sau đó tiếp tục giúp đội khách vượt lên, nhưng Rasmus Hojlund lại đưa trận đấu về thế hòa.

Đan Mạch đã gây ra không ít khó khăn cho Bồ Đào Nha, đặc biệt trong những thời điểm đội khách gặp vấn đề trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không đánh mất sự chủ động và tiếp tục tạo ra khác biệt ở những phút quyết định.

Bồ Đào Nha đã có màn đáp trả đáng chú ý sau những ngày đầy biến động khi đánh bại Đan Mạch 4-2 tại Nations League. Ảnh: Reuters

Phút 67, Vitinha ghi bàn giúp Bồ Đào Nha lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Đến những phút cuối trận, Joao Felix hoàn tất chiến thắng 4-2 cho đội khách, khép lại một trận đấu mà Bồ Đào Nha liên tục phải đối mặt với sức ép từ Đan Mạch.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng sau 3 trận tại bảng A4 Nations League, giành trọn 9 điểm và đứng đầu bảng. Đội bóng của HLV Jorge Jesus cũng tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm bám đuổi.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên sau sự ra đi của Ronaldo. Sự vắng mặt của đội trưởng lâu năm chắc chắn tạo ra khoảng trống lớn, nhưng màn trình diễn tại Đan Mạch cho thấy đội tuyển này vẫn còn nhiều phương án để duy trì sức mạnh.

Trong bối cảnh tương lai quốc tế của Ronaldo chưa rõ ràng, Bồ Đào Nha đã có một câu trả lời tích cực trên sân cỏ. Họ vẫn giành chiến thắng đậm mà không cần sự hiện diện của siêu sao 41 tuổi.