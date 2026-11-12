Bồ Đào Nha tạm đóng cửa trường học ứng phó bão

AP đưa tin, Bồ Đào Nha đã đóng cửa toàn bộ trường học và tạm ngừng các dịch vụ công không thiết yếu vào ngày 11/11 khi một cơn bão lớn từ Đại Tây Dương đổ bộ vào đất liền nước này.

"Khoảng 8.000 trường học trên toàn quốc Bồ Đào Nha đã phải tạm đóng cửa do dự báo bão", nguồn tin cho hay.

Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, trước khi bão Charles đổ bộ, ngày 10/11/2026. Ảnh: AP/Armando Franca.

Đường phố phần lớn vắng vẻ khi bão Charles mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ, do Chính phủ đã yêu cầu người dân ở trong nhà vì lo ngại điều tồi tệ nhất. Cơ quan khí tượng quốc gia IPMA ghi nhận có những nơi gió giật trên 120 km/h.

Hơn 300 chuyến bay tại 4 sân bay quốc tế đã bị hủy do mưa lớn và gió mạnh, theo thông tin từ nhà chức trách.

Những chiếc xe buýt không có hành khách vẫn lăn bánh qua thủ đô Lisbon, nơi một số tuyến phố bị ngập do cống thoát nước bị tắc. Một chuỗi siêu thị quốc gia đã đóng cửa các cửa hàng, trong khi một hội nghị công nghệ quốc tế tại Lisbon với khoảng 70.000 người tham dự cũng đã hủy các sự kiện trong ngày.

Theo AP, cơn bão không gây ra thiệt hại lớn như lo ngại ban đầu của nhà chức trách, và đến giữa buổi chiều, chỉ còn khu vực Algarve ở phía Nam - điểm đến du lịch nổi tiếng của châu Âu - vẫn duy trì cảnh báo đỏ, mức cảnh báo khẩn cấp cao nhất, vốn ban đầu áp dụng cho hơn một nửa đất nước.

Được biết, bão Charles đã "tấn công" đảo Madeira của Bồ Đào Nha vào ngày 10/11 với sức gió lên tới 130 km/h.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cùng với 8 Bộ trưởng và các quan chức khác để theo dõi diễn biến của cơn bão.

Bộ trưởng Nội vụ Luís Neves, người phụ trách an ninh công cộng, đã bác bỏ ý kiến cho rằng nhà chức trách phản ứng thái quá, khẳng định Chính phủ đã tổ chức ứng phó phù hợp với dự báo thời tiết.

Bão Charles được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển sang Tây Ban Nha.