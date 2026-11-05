Bồ Đào Nha sẽ tổ chức lễ tri ân Cristiano Ronaldo

Ngày 5/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ra thông báo bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với Cristiano Ronaldo sau quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của chân sút sinh năm 1985.

FPF nhấn mạnh, đội trưởng của Đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng, biểu tượng cho tinh thần của đội tuyển.

Cristiano Ronaldo sẽ có một buổi lễ chia tay với Đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Theo FPF, trong 23 năm khoác áo đội tuyển, Ronaldo có 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng, đồng thời góp công đưa bóng đá Bồ Đào Nha đến những dấu mốc quan trọng. Anh cùng đội tuyển vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019, 2025.

Liên đoàn đánh giá sự cống hiến của Ronaldo vượt ra ngoài những thành tích trên sân cỏ. Tiền đạo này đã góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá Bồ Đào Nha, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ.

FPF khẳng định không muốn cuộc chia tay của đội trưởng huyền thoại diễn ra mà thiếu một sự tri ân xứng đáng, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp tổ chức buổi lễ để người hâm mộ và đất nước có dịp tôn vinh những đóng góp của anh.

Thông báo khép lại bằng lời cảm ơn dành cho Ronaldo và lời nhắn gửi: “Đây sẽ luôn là mái nhà của anh”. FPF cũng nhắc tới mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Trước đó, Ronaldo thông báo sẽ trao lại chiếc áo số 7 sau đợt tập trung quốc tế tháng 11/2026. Anh khép lại sự nghiệp quốc tế với những kỷ lục về số lần ra sân và bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Dù chia tay đội tuyển, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al Nassr.