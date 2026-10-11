Bồ Đào Nha mở thủ tục kỷ luật Cristiano Ronaldo

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) mở thủ tục kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo, sau khi anh đột ngột rời đội tuyển vì bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Trong thông cáo, Hội đồng Kỷ luật FPF cho biết Ronaldo đã chịu hình thức “đình chỉ tạm thời” kể từ ngày rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch.

Bồ Đào Nha kỷ luật Ronaldo vì bỏ đội tuyển. Ảnh: A.B

Theo thông cáo, vụ việc hiện được xử lý theo “thủ tục khẩn cấp”, đồng thời cầu thủ bị áp dụng hình thức đình chỉ tạm thời theo quyết định riêng, thay cho cơ chế đình chỉ tự động. Hồ sơ hiện được chuyển đến Ủy ban Điều tra Kỷ luật của FPF.

Cristiano Ronaldo đột ngột rời đội tuyển hôm 30/9 vì bất đồng với Jorge Jesus, sau khi không được ra sân trong trận gặp Na Uy tại Oslo ngày 27/9, trận đấu Bồ Đào Nha thắng 2-1.

Theo thông báo của cựu cầu thủ Real Madrid, anh rời nơi tập trung vì Jesus yêu cầu mình khởi động suốt nửa giờ nhưng cuối cùng không cho thi đấu phút nào.

Cũng trong thông báo ấy, Ronaldo cho biết chấp nhận án phạt và để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi chịu hình phạt.

Quy chế của FPF quy định những hình thức xử phạt tự động đối với việc cầu thủ tự ý rời đội tuyển. Thông cáo công bố hôm thứ Bảy cho biết thêm, cơ quan kỷ luật sẽ xem xét bức thư ngỏ Cristiano đăng ngày 7/10.

“Ngày 9/10/2026, Bộ phận Bóng đá không chuyên mở thủ tục kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo, nhằm xác định những sự việc được báo cáo ngày 7/10/2026 có cấu thành vi phạm kỷ luật hay không”, thông cáo viết.

“Bên cạnh hình thức đình chỉ tạm thời tự động mà cầu thủ phải chịu cho đến thời điểm thủ tục được mở, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đình chỉ tạm thời không tự động và xử lý vụ việc theo thủ tục khẩn cấp.

Hồ sơ được chuyển đến Ủy ban Điều tra Kỷ luật FPF ngày 10/10/2026 và được giữ kín cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”.

FPF đang tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng với ít tổn hao nhất có thể, đồng nghĩa với việc tránh đẩy xung đột với cầu thủ nổi loạn lên cao hơn.

Các lãnh đạo hiểu rằng bất kỳ động thái nào cũng có thể gây tổn hại không thể khắc phục đối với hình ảnh của liên đoàn.