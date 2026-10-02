Bồ Đào Nha mất hơn 1 triệu người theo dõi sau khi Ronaldo rời đội tuyển

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của mình khi quyết định rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha hôm thứ Tư nhanh chóng tạo ra phản ứng lớn trên mạng xã hội.

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Theo các số liệu được truyền thông quốc tế đăng tải, lượng người theo dõi tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đã giảm mạnh sau khi Ronaldo rời đội.

Một số thống kê ghi nhận tài khoản này từ khoảng 24,9 triệu xuống còn 23,8 triệu người theo dõi, tương đương hơn 1 triệu lượt giảm trong thời gian rất ngắn.

Con số này phần nào cho thấy sức hút khổng lồ của Ronaldo đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, lượng người bỏ theo dõi không thể được xác định hoàn toàn là do phản ứng với việc Ronaldo rời đội tuyển.

Tuy nhiên, một số nguồn tại Bồ Đào Nha ghi nhận mức giảm hơn 300.000 người trong những giờ đầu tiên của vụ việc.

Trang Instagram của Bồ Đào Nha chỉ còn 23,8 triệu người theo dõi sau khi Ronaldo ra đi (Nguồn: Instagram).

Ronaldo bất ngờ rời trại tập trung trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng với HLV trưởng Jorge Jesus. Trước đó, Ronaldo không được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy và Jesus công khai khẳng định quyết định nhân sự thuộc về ông.

"Tôi là huấn luyện viên và tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không thi đấu", Jesus nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng không cầu thủ nào, kể cả Ronaldo, có thể khiến ông thay đổi quyết định chuyên môn.

Không lâu sau cuộc họp báo, Ronaldo thông báo quyết định rời đội tuyển. Đội trưởng Bồ Đào Nha cho biết anh đã trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença trước khi đưa ra quyết định.

Ronaldo viết rằng, anh sẽ tiết lộ sự thật về lý do rời đội tuyển "vào thời điểm thích hợp", đồng thời gửi lời chúc may mắn đến Bồ Đào Nha và các đồng đội.

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Sự việc lập tức làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển. Reuters cho biết, tương lai quốc tế của tiền đạo 41 tuổi đang trở nên không rõ ràng sau quyết định rời trại tập trung. Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất và là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển.

Trong khi đó, Piers Morgan, người có mối quan hệ cá nhân với Ronaldo, cho rằng, câu chuyện phía sau quyết định này có thể chưa được tiết lộ đầy đủ. Lý do Ronaldo rời đội không phải những gì mọi người đang nghĩ và mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi Ronaldo lên tiếng.

Một chi tiết khác càng khiến sự việc trở nên đáng chú ý: chiếc áo số 7 vốn gắn liền với thương hiệu "CR7" đã được trao cho Rafael Leao trong trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch với chiến thắng 4-2 cho Bồ Đào Nha.

Ảnh: AFP

Dù chưa rõ Ronaldo sẽ trở lại đội tuyển hay đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quốc tế của anh, phản ứng trên mạng xã hội đã cho thấy một điều rõ ràng: sức ảnh hưởng của Ronaldo đối với đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ nằm trên sân cỏ.