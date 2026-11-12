Bồ Đào Nha hủy hàng trăm chuyến bay do bão

Bão đã đi qua Bồ Đào Nha mà không gây ra mức độ tàn phá như lo ngại ban đầu. Sức gió giật mạnh nhất ghi nhận dưới 100 km/h, thấp hơn đáng kể so với mức 140 km/h được dự báo trước đó.

Trước đó, lo ngại nguy cơ bão lớn, Chính phủ Bồ Đào Nha đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đặt lực lượng cứu hộ khẩn cấp và quân đội trong tình trạng báo động, cho học sinh nghỉ học, tạm dừng các dịch vụ công không thiết yếu và khuyến cáo người dân ở trong nhà. Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ từng bị chỉ trích vì phản ứng chậm trước loạt bão hồi tháng 1 và tháng 2 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Cơ quan Bảo vệ dân sự ghi nhận 538 sự cố kể từ nửa đêm 11/11, chủ yếu liên quan đến ngập lụt và gió mạnh. Bão khiến 1 người bị thương, 4 người phải sơ tán, đồng thời gây ngập cục bộ và làm cây xanh gãy đổ. Trước đó, bão cũng quét qua đảo Madeira, gây ngập lụt và đổ cây; lực lượng cứu hộ đã giải cứu một người bị nước cuốn khi gara nhà bị ngập. Nhà chức trách tiếp tục duy trì cảnh báo cao về nguy cơ lũ quét, gió mạnh và biển động.

Bồ Đào Nha và nước láng giềng Tây Ban Nha vẫn đang khắc phục hậu quả những trận mưa lớn do bão Bruna gây ra từ cuối tuần trước. Tại Lisbon, nhiều hầm đường bộ phải đóng cửa do ngập lụt.

Bão Charles dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Nam Tây Ban Nha trong ngày 11/11. Cơ quan Khí tượng nước này (AEMET) cảnh báo mưa lớn, gió giật mạnh và biển động có thể gây tác động nghiêm trọng, làm trầm trọng thêm tình hình sau bão Bruna. Tại miền Trung Tây Ban Nha, nhà chức trách tiếp tục duy trì lệnh sơ tán hơn 3.000 người dân ở Piedralaves do nguy cơ tràn đập, đồng thời cảnh báo lượng mưa có thể gia tăng.