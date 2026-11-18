Gustavo Varela lần đầu được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 11.

Varela đang trả lời phỏng vấn thì được hỏi lần đầu lên tuyển Bồ Đào Nha có ý nghĩa thế nào. Tiền đạo 21 tuổi đáp rằng cảm giác ấy hẳn giống như giành một danh hiệu. Ngay sau đó, một người đề nghị dừng ghi hình rồi báo tin HLV Jorge Jesus vừa triệu tập anh. “Danh hiệu của cậu đến rồi”, Varela nhớ lại trên kênh của LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Đợt tập trung khép lại ở Cardiff sáng 18/11. Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-2, giữ ngôi đầu bảng và vào tứ kết Nations League. Varela theo dõi trận đấu từ khán đài, giống như bốn ngày trước khi đội thua Đan Mạch 1-4. Anh là cầu thủ duy nhất trong số 24 người có mặt ở Cardiff bị gạch tên khi HLV Jesus chốt danh sách 23 cầu thủ.

Hai trận trên khán đài

Ở Cardiff, Jesus xếp Gonçalo Ramos đá chính và giữ Fabio Silva trên ghế dự bị. Khi tỷ số là 2-2, ông rút Ramos để đưa Joao Félix vào đá giữa. Sau trận, HLV Jesus giải thích ông cần một tiền đạo có thể giữ bóng và hai cầu thủ chạy cánh có khả năng đột phá. Carlos Forbs, người vào sân cùng lúc với Félix, ghi bàn quyết định 11 phút sau.

Varela đến đợt tập trung với 9 bàn sau 10 trận Serie A. Một năm trước, anh còn thường xuyên dự bị ở Gil Vicente trong thời gian được Benfica cho mượn. Mùa hè này, Monza chi 2 triệu euro để đưa tiền đạo 21 tuổi sang Italy. Chỉ sau 10 trận, anh đã lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa Serie A của CLB.

Tiền đạo 21 tuổi dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A với 9 bàn sau 10 trận cho Monza.

Khi được hỏi về cách chơi, Varela nói anh muốn trở thành mẫu trung phong có thể phối hợp với đồng đội và ghi bàn trong vùng cấm. Anh gọi Cristiano Ronaldo là thần tượng, đồng thời kể rằng mình quan sát cả Ramos lẫn Fabio Silva trong các buổi tập để học hỏi. Họ cũng là hai trung phong được Jesus điền tên vào danh sách thi đấu ở Cardiff.

Cabo Verde để mắt tới Varela

Varela từng chơi cho các đội trẻ Bồ Đào Nha và có hộ chiếu Cabo Verde. Cha anh, cựu trung vệ Fernando Varela, từng đeo băng đội trưởng Cabo Verde. Hôm 17/11, Chủ tịch LĐBĐ nước này, Mario Semedo, nói với đài Renascença rằng tiền đạo của Monza là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ông cho biết sẽ hỏi bộ phận phụ trách đội tuyển để biết họ đã liên hệ với cầu thủ hay chưa.

Bubista, HLV đưa Cabo Verde tới vòng 32 đội World Cup 2026, cũng cho rằng Varela sẽ là sự bổ sung đáng kể. Ông từng theo dõi tiền đạo này và hiểu vì sao anh muốn thử sức ở tuyển Bồ Đào Nha sau nhiều năm chơi cho các đội trẻ. Theo Bubista, nếu Varela muốn khoác áo đội tuyển của cha, Cabo Verde vẫn sẵn sàng đón anh.

Bồ Đào Nha đá tứ kết Nations League vào tháng 3/2027. Từ nay đến lúc ấy, Varela có thêm thời gian để chứng tỏ phong độ ở Monza đủ sức đưa anh vào danh sách thi đấu của Jesus. Sau hai trận trên khán đài, tiền đạo 21 tuổi vẫn chờ trận ra mắt ở cấp đội tuyển quốc gia. Cabo Verde cũng đang theo dõi anh.