Bồ Đào Nha dậy sóng: Ronaldo công khai cho rằng HLV Jorge Jesus thất hứa

Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa với anh. (Nguồn: Daily Mail)

Siêu sao 41 tuổi khẳng định, HLV Jorge Jesus - người từng làm việc cùng anh tại Al-Nassr đã “thất hứa”.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Ronaldo tiết lộ, anh từng chuẩn bị bức thư chia tay đội tuyển quốc gia, trước khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha tha thiết đề nghị anh cân nhắc lại.

CR7 xác định trận đấu ở World Cup 2026 là lần cuối anh khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, sự thuyết phục của các quan chức bóng đá Bồ Đào Nha khiến anh thay đổi ý định.

Ronaldo cũng được hỏi ý kiến về việc bổ nhiệm HLV Jesus và bày tỏ sự ủng hộ. Sau đó, chính chiến lược gia này đề nghị gặp Ronaldo, khẳng định ông vẫn trông cậy vào tiền đạo 41 tuổi. Vì vậy, Ronaldo quyết định tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Cựu sao MU và Real Madrid cũng tiết lộ kế hoạch HLV Jesus trao đổi với anh trước đợt tập trung lần này. Theo đó, Ronaldo sẽ đá chính hai trận và vào sân từ ghế dự bị ở hai trận còn lại nhằm điều tiết thể lực.

Bởi vậy, Ronaldo ban đầu không kỳ vọng được ra sân khi đấu Na Uy. Tuy nhiên, trước trận đấu, HLV Jesus hỏi liệu anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không.

Ronaldo tích cực khởi động trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi trên ghế dự bị và tự nhận ra rằng mình sẽ không được tung vào sân.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo Al-Nassr cho rằng huấn luyện viên đã nuốt lời với mình. Từ đó, cuộc tranh cãi giữa hai người trở nên gay gắt.

Theo Ronaldo, lần thất hứa thứ hai xảy ra trong những ngày tiếp theo, khi anh tham dự cuộc họp khẩn với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và Jorge Jesus. Anh nêu rõ 8 nội dung và khẳng định đã được các bên cam kết tại cuộc họp.

Về cơ bản, Jesus sẽ trình bày một số vấn đề trong cuộc họp báo, nhưng sau đó lại quyết định không thực hiện. Đáng chú ý, theo Ronaldo, những phát biểu dự kiến ấy được anh, huấn luyện viên và Liên đoàn thống nhất từ trước.

Ronaldo dự đoán mình có thể bị đình chỉ thi đấu vì tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển. Dù vậy, anh khẳng định sẽ trở lại khoác áo Bồ Đào Nha sau khi chấp hành xong án phạt.

Tuyên bố cho thấy rõ mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển của Ronaldo, đồng thời có thể đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào thế phải lựa chọn giữa anh và HLV Jorge Jesus.

Chân sút 41 tuổi hiện chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp 19 pha lập công. Ronaldo nhiều lần gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và các đồng đội vì rời khu huấn luyện.

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rõ quan điểm của mình: Chính những lời hứa không được thực hiện của HLV Jorge Jesus đã khiến mọi chuyện rơi vào tình cảnh hiện tại.