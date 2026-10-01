Bồ Đào Nha đã chuẩn bị cho ngày không Ronaldo

FPF từng kỳ vọng World Cup 2026 là thời điểm Ronaldo chủ động khép lại hành trình cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Vụ Cristiano Ronaldo rời trại tập trung ở Copenhagen có thể là dấu chấm hết cho hành trình 23 năm cùng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo AS, khả năng này không hề khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bất ngờ.

Việc Ronaldo phải ngồi dự bị trước Na Uy chỉ là chất xúc tác khiến mâu thuẫn bùng lên. Những tranh luận về phong độ và vai trò của tiền đạo 41 tuổi đã xuất hiện từ nhiều tháng trước, đặc biệt sau World Cup 2026.

FPF từng kỳ vọng Ronaldo sẽ chủ động khép lại sự nghiệp quốc tế sau giải đấu tại Bắc Mỹ. Khi điều đó không xảy ra, câu chuyện về vị trí của CR7 tiếp tục được chuyển sang nhiệm kỳ của HLV Jorge Jesus.

Ronaldo vẫn chưa tuyên bố giã từ đội tuyển. Tuy nhiên, việc anh rời trại tại Copenhagen, kèm lời chúc may mắn tới các đồng đội, khiến khả năng chia tay được nhắc đến nhiều hơn tại Bồ Đào Nha.

FPF từng tính tới đội tuyển không Ronaldo

Chi tiết đáng chú ý nhất trong tiết lộ của AS nằm ở thời điểm FPF tìm người thay Roberto Martinez.

Theo tờ báo Tây Ban Nha, trong quá trình tiếp xúc các ứng viên, lãnh đạo FPF chấp nhận khả năng một số HLV sẽ chỉ nhận công việc nếu Ronaldo không tiếp tục khoác áo đội tuyển. Jose Mourinho nằm trong số những nhà cầm quân từng được liên đoàn liên hệ.

Điều này cho thấy bóng đá Bồ Đào Nha đã bắt đầu nghĩ tới thời hậu Ronaldo trước khi Jorge Jesus xuất hiện. Vấn đề không chỉ nằm ở tuổi tác của CR7, mà còn ở việc HLV mới cần đủ không gian để xây dựng đội hình theo ý mình.

FPF khi đó tin World Cup 2026 có thể là điểm dừng phù hợp. Quan điểm này cũng được truyền đạt tới một số ứng viên trong quá trình tìm HLV mới.

Jose Mourinho nằm trong số những HLV từng được FPF tiếp cận khi tìm người thay Roberto Martinez.

Nhưng Ronaldo không đưa ra thông báo chia tay. Sau thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup, anh vẫn muốn tiếp tục và nối dài những cột mốc cá nhân, với 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha.

Theo AS, chính sự im lặng của Ronaldo khiến Jesus tiếp tục triệu tập anh. Tuy nhiên, vị trí của CR7 không còn được bảo đảm như trước.

Điều đó nhanh chóng thể hiện trong những trận đầu của Jesus. Ronaldo có thể đá chính, nhưng cũng có thể ngồi ngoài nếu HLV cho rằng Gonçalo Ramos hay một phương án khác phù hợp hơn với yêu cầu chiến thuật.

Đoạn kết không như Bồ Đào Nha mong đợi

Ronaldo rời đội tuyển vào lúc vai trò của anh bắt đầu thay đổi rõ rệt. Đây mới là chi tiết khiến câu chuyện tại Copenhagen trở nên nhạy cảm.

CR7 khoác áo Bồ Đào Nha từ năm 2003, trở thành chân sút số một lịch sử và góp công vào những danh hiệu lớn nhất của bóng đá nước này. Một hành trình như vậy đáng lẽ có thể kết thúc bằng một trận đấu chia tay và sự tri ân từ khán đài.

Thay vào đó, Ronaldo đang đứng trước nguy cơ rời tuyển sau một cuộc căng thẳng với HLV trưởng, bắt nguồn từ việc anh không được sử dụng trước Na Uy.

Jorge Jesus cho thấy Ronaldo không còn mặc nhiên có suất đá chính khi Gonçalo Ramos được trao cơ hội ở vị trí trung phong.

AS cho rằng đoạn kết phù hợp hơn lẽ ra có thể xuất hiện ngay sau World Cup. Khi ấy, Ronaldo có thể chủ động lựa chọn thời điểm dừng lại thay vì để câu chuyện kéo dài tới lúc suất đá chính trở thành vấn đề.

Tờ báo Tây Ban Nha cũng đặt trường hợp của Ronaldo cạnh Lionel Messi. Siêu sao Argentina chủ động lùi lại và chuẩn bị cho một cuộc chia tay trong vị thế người hùng, trong khi CR7 có nguy cơ khép lại sự nghiệp quốc tế giữa tranh cãi.

So sánh này không có nghĩa Ronaldo phải đưa ra lựa chọn giống Messi. Anh vẫn có quyền tin mình đủ khả năng tiếp tục thi đấu nếu tuyển Bồ Đào Nha còn cần.

Nhưng tiết lộ từ AS cho thấy một thực tế đáng chú ý: FPF đã chuẩn bị cho ngày không Ronaldo từ trước, trong khi chính CR7 vẫn chưa muốn bước sang giai đoạn ấy.

Vụ Copenhagen vì thế không chỉ là mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus. Nó có thể là thời điểm quá trình chuyển giao được âm thầm chuẩn bị trong nhiều tháng cuối cùng bùng lên công khai.

Bồ Đào Nha đã nghĩ tới thời hậu Ronaldo. Điều họ không mong muốn là kỷ nguyên ấy có thể bắt đầu bằng một cuộc chia tay đầy căng thẳng.