Bồ Đào Nha chọn 5 thủ lĩnh thay Ronaldo

Đây là thay đổi đáng chú ý khi chiếc băng đội trưởng không còn gắn với một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Theo truyền thông quốc tế, HLV Jorge Jesus đã xác định nhóm 5 cầu thủ giữ vai trò đội trưởng của Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển. Những cái tên được lựa chọn gồm Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves và Bruno Fernandes. Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thời gian dài khoác áo đội tuyển và đang giữ vai trò quan trọng ở cấp độ câu lạc bộ.

Trong nhóm này, Bernardo Silva và Bruno Fernandes được xem là những gương mặt có ảnh hưởng lớn về chuyên môn. Rúben Dias mang đến sự chắc chắn và tiếng nói của một trung vệ hàng đầu, trong khi João Cancelo và Rúben Neves cũng sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể. Việc phân chia trách nhiệm thủ lĩnh cho 5 cầu thủ cho thấy Bồ Đào Nha muốn xây dựng một tập thể có nhiều tiếng nói dẫn dắt, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân như thời Ronaldo.

Sau 23 năm gắn bó với Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao với quyết định lựa chọn 5 cầu thủ đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Ảnh: Reuters

Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41, sau 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Trong hơn hai thập kỷ, tiền đạo sinh năm 1985 không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là gương mặt đại diện, thủ lĩnh tinh thần và biểu tượng lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha. Vì vậy, việc tìm kiếm những người kế nhiệm vai trò của Ronaldo luôn là thách thức đặc biệt.

Đáng chú ý, sự chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh HLV Jorge Jesus cũng đang mở rộng lực lượng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha triệu tập 28 cầu thủ cho đợt tập trung mới, trong đó có 7 gương mặt mới so với danh sách trước. Những cái tên như Rodrigo Mora, Geovany Quenda, Mateus Fernandes và Alberto Costa được trao cơ hội thể hiện năng lực ở đội tuyển quốc gia.

Đây là tín hiệu cho thấy Bồ Đào Nha không chỉ thay đổi nhóm thủ lĩnh mà còn bắt đầu tính toán cho tương lai. Sau nhiều năm dựa vào thế hệ của Ronaldo, đội tuyển cần tìm ra những nhân tố đủ khả năng duy trì sức cạnh tranh ở các giải đấu lớn. Những cầu thủ trẻ được triệu tập lần này sẽ có cơ hội chứng minh rằng họ có thể trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Về phía Ronaldo, HLV Jorge Jesus thừa nhận ông bất ngờ trước quyết định chia tay đội tuyển của học trò. Nhà cầm quân này cho biết từng nghĩ Ronaldo sẽ trở lại và bản thân vẫn có ý định triệu tập tiền đạo 41 tuổi. Tuy nhiên, ông tôn trọng lựa chọn của đội trưởng cũ. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng cam kết sẽ tổ chức một buổi tri ân xứng đáng dành cho cầu thủ sở hữu những kỷ lục đặc biệt trong lịch sử đội tuyển.

Bồ Đào Nha đang có những bước đi đầu tiên cho cuộc sống không Ronaldo. Năm thủ lĩnh mới có thể chia sẻ trách nhiệm dẫn dắt, nhưng di sản mà tiền đạo sinh năm 1985 để lại không dễ được thay thế. Thách thức lớn nhất của đội tuyển lúc này không phải tìm một Ronaldo thứ hai, mà là xây dựng một tập thể đủ mạnh để tiếp tục chiến thắng mà không còn phụ thuộc vào biểu tượng đã gắn bó với họ suốt 23 năm.