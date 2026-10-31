Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phải xuất phát từ mục tiêu của từng đơn vị

Chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì Hội nghị tập huấn, hướng dẫn rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phải xuất phát từ mục tiêu của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, xác định rõ chức năng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, công việc và sản phẩm đầu ra; làm rõ trách nhiệm, khối lượng và mức độ phức tạp của từng công việc. Đây cũng là căn cứ để xây dựng mô tả công việc, khung năng lực, xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế phù hợp.

Về tiến độ, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình theo kế hoạch vào ngày 4/11. Thứ trưởng yêu cầu nêu cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tranh thủ thời gian để bảo đảm tiến độ; Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn cụ thể, đồng hành cùng các đơn vị trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, việc xây dựng phương án phải bảo đảm cả nội dung và quy trình, phương pháp thực hiện đúng quy định, tránh sai sót.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thống nhất quy trình, biểu mẫu rà soát

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Nội dung tập huấn tập trung vào 8 bước rà soát, cách sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai, kiểm tra, xác nhận dữ liệu và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ông Hoàng Xuân Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trao đổi về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và chất lượng đội ngũ, làm cơ sở xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực sát thực tế, không vượt định mức biên chế

Tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Bộ, rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và chất lượng đội ngũ để xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực sát thực tế, không vượt định mức biên chế. Việc triển khai cần bảo đảm tiến độ, hoàn thành phần việc được giao để Bộ tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

Ông lưu ý, quá trình rà soát phải xác định rõ nhiệm vụ, định mức thực hiện, số lượng biên chế và nhu cầu nhân lực; tính đến cả nhiệm vụ phát sinh, yêu cầu mới và định hướng phát triển của từng đơn vị. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, phân định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm và tận dụng công nghệ thông tin, AI để rút ngắn thời gian xử lý.

Thúy Hồng