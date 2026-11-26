Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Ma Thế Luận.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đã công bố Quyết định 78/QĐ-BDTTG ngày 17/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Thông đã trao quyết định và chúc mừng ông Ma Thế Luận đã hoàn thành quá trình công tác. Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ông Ma Thế Luận trong thời gian công tác tại Bộ, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo.

Theo Thứ trưởng, công tác tuyên truyền đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Ma Thế Luận luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng và chân tình, cởi mở với đồng chí, đồng nghiệp.

Thứ trưởng Y Thông mong muốn, dù nghỉ chế độ, ông Ma Thế Luận tiếp tục quan tâm, theo dõi hoạt động của ngành và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng chí, đồng nghiệp, góp phần giúp đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Y Thông cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Ma Thế Luận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ma Thế Luận cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ, các đơn vị và đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác. Ông bày tỏ sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, phát huy truyền thống của ngành công tác dân tộc và dõi theo, ủng hộ sự phát triển của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng như đơn vị.

Ông Ma Thế Luận cũng bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo. Ông mong muốn các cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp chung của ngành công tác dân tộc và tôn giáo.