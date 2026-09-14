Bộ Dân tộc và Tôn giáo có 7 đơn vị sự nghiệp công lập

Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo Quyết định số 1773/QĐ-TTg, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo bao gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc; Nhà Xuất bản Tôn giáo; Nhà khách Dân tộc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.