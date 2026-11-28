Tôi 27 tuổi, đã ly hôn, có một con trai 5 tuổi. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi và con về sống cùng bố nay đã 55 tuổi.

Tôi cứ nghĩ dù cuộc sống khó khăn mình vẫn còn bố để nương tựa. Thế nhưng năm ngoái, bố có tình cảm với một cô gái kém tôi 2 tuổi. Bố bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi, quyết kết hôn và đưa cô ấy về sống cùng.

Tính mẹ kế của tôi trẻ con, vô tư đến mức vô tâm. Những ngày đầu, ngoài việc thích ngủ nướng, ngại việc nhà, không biết gì về nữ công gia chánh, mẹ kế cũng chưa khiến cuộc sống gia đình có nhiều đảo lộn. Mọi rắc rối chỉ xảy đến khi mẹ kế có con.

Bố cưới vợ trẻ, sinh thêm con tôi không chỉ trở thành người giúp việc không công mà còn bị mẹ kế gây khó dễ, đuổi khéo khỏi nhà. Ảnh minh họa: H.N

Lần đầu mang thai, mẹ kế không có kinh nghiệm nên bố nhờ tôi hỗ trợ. Đến khi mẹ sinh, tôi cũng là người vào viện chăm nuôi.

Khi mẹ kế xuất viện về nhà, bố lại gọi tôi đến căn dặn, nói mẹ còn trẻ, lần đầu sinh nở tôi phải tắm, pha sữa, thay tã, bế ẵm khi em bé quấy khóc. Thế là đêm đêm, tôi thức pha sữa, thay tã, bế em thay mẹ kế.

Sáng, mẹ kế được ngủ còn tôi phải thức dậy chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Tôi tưởng chỉ cực thân trong mấy tháng mẹ ở cữ. Nào ngờ sau đó, công việc càng nhiều hơn.

Mẹ được bố ưu ái, cho nghỉ ngơi để lấy lại vóc dáng, nhan sắc sau sinh. Cả ngày, tôi quay cuồng với hai đứa trẻ và vô số công việc không tên trong nhà.

Điều khiến tôi buồn hơn là mẹ dường như ngày càng xem những việc tôi làm là điều hiển nhiên. Mẹ không cảm thấy áy náy hay có ý định cùng tôi san sẻ việc nhà, chăm sóc gia đình.

Mẹ kế còn có những yêu cầu khiến tôi rất khó xử. Mẹ muốn tôi chuyển sang căn phòng nhỏ trước đây dùng làm kho để lấy căn phòng tôi đang ở làm chỗ vui chơi cho em bé.

Tôi cảm thấy bất công nên không đồng tình khiến mẹ kế giận, liên tục tìm cách làm khó tôi.

Mẹ thường xuyên phàn nàn tôi nấu ăn không hợp khẩu vị, dọn nhà chưa sạch, để đồ đạc không đúng chỗ… Có hôm tôi đi làm về muộn, chưa kịp nấu cơm, mẹ đã bóng gió rằng ở nhà cả ngày mà không biết lo cơm nước cho gia đình.

Con trai tôi cũng bắt đầu trở thành cái gai trong mắt mẹ kế. Cháu thường xuyên bị bà mắng, quát lớn tiếng vì làm ồn, quấy rầy, giành đồ chơi… của em bé.

Tôi lên tiếng góp ý với mẹ thì bị nói là hỗn. Mẹ còn nói nếu tôi không thích, cảm thấy khó chịu, không sống chung được thì dọn ra ngoài.

Nghe vậy tôi rất buồn. Căn nhà này là nơi tôi lớn lên, là nơi mẹ con tôi trở về khi hôn nhân tan vỡ. Vậy mà giờ đây, tôi lại có cảm giác mình chỉ là người ở nhờ, làm gì cũng phải nhìn thái độ của người khác.

Tôi thấy mình trở thành chướng ngại trong cuộc sống của mẹ kế. Trong mắt mẹ, tôi không khác gì một kẻ ăn bám. Mẹ không muốn bố tôi chia sẻ tình cảm, kinh tế với ai khác ngoài mẹ và cậu con trai mới vài tháng tuổi của mình.

Tôi đem chuyện này nói với bố, nhưng ông chỉ bảo vợ trẻ vừa sinh con, tâm lý chưa ổn định, tôi lớn hơn thì nên nhường nhịn.

Câu trả lời của bố khiến tôi mất hết niềm tin. Tôi không phản đối bố đi bước nữa, cũng không ghét bỏ đứa em cùng cha khác mẹ. Nhưng tôi không hiểu vì sao từ ngày bố có gia đình mới, mẹ con tôi lại phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh như vậy.

Giờ đây, tôi rơi vào tình cảnh khó xử. Tôi rất muốn dọn ra ngoài sống để có được tự do. Nhưng với mức lương công nhân, tôi sợ sẽ không chăm lo tốt được cho con.

Nhưng nếu ở lại, tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt. Tôi cũng sợ môi trường này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Tôi nên làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.