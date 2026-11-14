Bố của siêu mẫu Bella Hadid nổi giận

Theo Page Six, doanh nhân bất động sản Mohamed Hadid (78 tuổi) mới đây đã có phản ứng gay gắt trước đoạn video của nữ influencer Ken Eurich (26 tuổi) được đăng tải trên tài khoản Instagram của tạp chí InStyle.

Cụ thể, Ken Eurich xuất hiện trong một video thuộc series The Intern, ghi lại cảnh cô đi lại trong khu vực căng tin của tạp chí. Đáng chú ý, đoạn video sử dụng âm thanh nổi tiếng của Bella Hadid với câu giới thiệu: "Vậy thì, tên tôi, tên tôi là Bella Hadid".

Ken Eurich xuất hiện trong một video thuộc series The Intern, ghi lại cảnh cô đi lại trong khu vực căng tin của tạp chí.

Việc sử dụng đoạn âm thanh này tạo nên sự liên tưởng giữa Ken Eurich và siêu mẫu 30 tuổi. Tuy nhiên, bố của Bella Hadid dường như không hài lòng với cách so sánh. Theo Daily Mail, Mohamed Hadid đã để lại bình luận: "Không, cô không phải".

Sau đó, ông tiếp tục khẳng định: "Đây không phải Bella", đồng thời gọi Ken Eurich là người cố bắt chước người khác. Đỉnh điểm, doanh nhân 78 tuổi thẳng thừng chỉ trích: "Thật đáng xấu hổ!". Trước những bình luận gay gắt từ bố Bella Hadid, tài khoản chính thức của InStyle đã có động thái gây chú ý. Tạp chí này thông báo ngay dưới phần bình luận: "Cập nhật: Chúng tôi đã chặn Mo".

Bố của Bella Hadid dường như không hài lòng với cách so sánh.

Trong khi đó, Ken Eurich cũng nhanh chóng lên tiếng về sự việc thông qua một video đăng tải trên TikTok hôm 11/11.

Nữ influencer mở đầu bằng câu nói đầy bất lực: "Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ đối với tôi". Ken Eurich cho rằng mình bị cuốn vào tình huống khó xử ngoài mong muốn, đồng thời trách InStyle đã khiến cô trở thành đối tượng bị Mohamed Hadid chỉ trích.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đâu có yêu cầu được tham gia trò đùa này. Tôi cũng đâu có bảo Bella đội bộ tóc giả trông như mua ở cửa hàng Halloween để mọi người nhầm cô ấy với tôi", Ken Eurich bày tỏ.

Cô tiếp tục: "Mọi người ơi, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ mình giống cô ấy trong bức ảnh đó. Làm ơn dừng lại đi. Tôi sắp lên cơn hoảng loạn mất".

Phản ứng của Ken Eurich được cho là liên quan đến hình ảnh mới của Bella Hadid với mái tóc vàng bạch kim. Tuy nhiên, hiện chưa rõ siêu mẫu thực sự nhuộm tóc hay chỉ sử dụng tóc giả.

Trước đó, Ken Eurich cũng từng đăng video hài hước về việc một số người nhầm Bella Hadid với mình trong những bức ảnh, đặc biệt khi cả hai có kiểu tóc bob vàng tương tự.

Trước đó, Ken Eurich cũng từng đăng video hài hước về việc một số người nhầm Bella Hadid với mình trong những bức ảnh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mohamed Hadid vướng tranh cãi vì những phát ngôn trên mạng xã hội. Tháng 10/2023, ông từng đăng tải rồi xóa một hình ảnh so sánh khiến dư luận chú ý.

Mohamed Hadid là bố của hai siêu mẫu nổi tiếng Gigi Hadid và Bella Hadid. Ngoài ra, ông còn có các con Marielle, Alana, Anwar và Aydan Nix từ những mối quan hệ trước đây.

Mohamed Hadid là bố của hai siêu mẫu nổi tiếng Gigi Hadid và Bella Hadid.

Hiện đại diện của Bella Hadid và Mohamed Hadid chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những câu hỏi từ Page Six liên quan đến vụ việc.