Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, Nghị định số 303/2026/NĐ-CP và pháp luật liên quan và phổ biến quy định mới đến các sở, ngành, UBND cấp xã. Các địa phương được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quản lý cụm công nghiệp và quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng từ ngân sách địa phương.

Đồng thời xác định diện tích đất trong từng cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các địa phương cần tích hợp phương hướng phát triển cụm công nghiệp với đầy đủ thông tin của từng cụm, bảo đảm khả thi, không chồng lấn với các quy hoạch khác.

Chỉ thị yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trong đó lưu ý công trình thu gom, xử lý nước thải. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trong giai đoạn 2026 - 2030, theo Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thường xuyên rà soát, xử lý dứt điểm các dự án thuộc các trường hợp chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc sử dụng đất không hiệu quả. Việc thành lập các cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp phải được xử lý dứt điểm trước ngày 31/12/2026...