Bộ Công thương yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư

Ngày 22/10, Bộ Công thương phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng ghi nhận kết quả ngành Công thương các địa phương đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong những tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn khu vực tăng 12,9%, cao hơn mức bình quân 12,3% của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm 48,2% quy mô thị trường cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực vẫn thấp hơn mức tăng 24,5% của cả nước. Tiến độ triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và logistics chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ nội địa hóa, chế biến sâu còn hạn chế.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027, Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công thương và Sở Công thương các địa phương tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 và thời gian tiếp theo.

Trong đó, nhiệm vụ được nhấn mạnh là quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. Các địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền đối với các dự án công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và dự án nguồn, lưới điện.

Quang cảnh Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương được yêu cầu hướng dẫn trực tiếp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục thẩm định, không để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định. Việc phối hợp giữa cơ quan Trung ương và địa phương cần được tăng cường để kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cùng với đó, các Sở Công thương phải rà soát từng chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, bán lẻ, xuất khẩu và điện thương phẩm; tăng cường theo dõi tiến độ theo tuần, tháng đối với những doanh nghiệp, dự án lớn có khả năng đóng góp sản lượng ngay trong những tháng cuối năm. Với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch, địa phương cần chủ động tham mưu giải pháp bù đắp khả thi, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027 sát với năng lực thực tế.

Bảo đảm năng lượng, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết vùng

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung xăng dầu, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các Sở Công thương cần phối hợp với ngành điện xây dựng phương án vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão và cao điểm sản xuất cuối năm; ưu tiên cấp điện ổn định cho các khu, cụm công nghiệp và dự án sản xuất lớn. Đồng thời, tăng cường giám sát hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động phương án dự trữ, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Đối với thị trường trong nước, các địa phương cần chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, sớm triển khai chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027; tăng cường kết nối cung cầu với các hệ thống phân phối lớn, đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, biên giới, hải đảo. Hoạt động thương mại điện tử phải gắn với kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về xuất khẩu, Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt tình hình đơn hàng, nhu cầu nguyên liệu, vận tải và những thay đổi chính sách tại các thị trường lớn. Các đơn vị cần phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam và cơ quan thuộc Bộ để cảnh báo sớm, hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chào mừng Hội nghị.

Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP cần được đẩy mạnh, gắn với nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và mở rộng thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại cần hướng đến kết nối trực tiếp với nhà mua hàng, hệ thống phân phối và các hợp đồng cụ thể.

Một nhiệm vụ khác là thực chất hóa liên kết vùng thông qua các chương trình, dự án cụ thể. Các địa phương cần khẩn trương hình thành chuỗi liên kết, kết nối vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics, hạ tầng cảng biển; phát huy vai trò đầu mối kết nối tiêu thụ, xuất khẩu của TP.HCM.

Mỗi Sở Công thương được đề nghị nghiên cứu lựa chọn từ 1-2 dự án hoặc chương trình liên kết trọng điểm để đưa vào kế hoạch công tác năm 2027. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu ngành giữa Bộ Công thương và các địa phương.

Tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy nhanh tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm ngành Công thương khu vực phía Nam.

Để các nhiệm vụ đi vào thực chất, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các Cục, Vụ thuộc Bộ Công thương nghiên cứu kiến nghị của địa phương, chủ động phối hợp với Sở Công thương để xử lý kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các Sở Công thương, cần cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch triển khai tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện; thường xuyên trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ khi phát sinh vấn đề cần tháo gỡ.

Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2026 là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thống nhất giải pháp hoàn thành kế hoạch năm và tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Thông qua việc tập trung xử lý các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng và nguồn cung năng lượng, ngành Công thương hướng tới khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế toàn vùng.