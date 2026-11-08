Bộ Công Thương yêu cầu giảm tối thiểu 3.000 MW công suất đỉnh tại miền Bắc

Tập trung 8 nhóm giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2028. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá tại Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028, năm 2027, nhu cầu điện dự kiến tăng khoảng 10% trên nền phụ tải cao của năm 2026, trong khi các nguồn điện nền mới chưa kịp đưa vào vận hành. El Niño có thể kéo dài đến khoảng tháng 6/2027, gây khó khăn cho thủy văn. Bên cạnh đó, biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và giá than, LNG nhập khẩu.

Năm 2026, điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025. Công suất cực đại đạt 57.537 MW vào tháng 6/2026. Riêng quý IV/2026, phụ tải toàn quốc dự kiến tăng khoảng 13%, miền Bắc tăng khoảng 14%, một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ tăng xấp xỉ 20%.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng giao triển khai 8 nhóm giải pháp gồm: Hoàn thiện phương thức vận hành hệ thống điện; điều tiết, tích nước hồ thủy điện; duy trì công suất khả dụng của các nhà máy điện; bảo đảm nhiên liệu phát điện; đẩy nhanh công trình nguồn và lưới điện trọng điểm; bổ sung công suất đỉnh; tăng cường quản lý nhu cầu điện; tổ chức thực hiện rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền.

Trong đó, NSMO phối hợp với Cục Điện lực xây dựng các kịch bản vận hành, tính toán khả năng cung ứng điện và rủi ro hệ thống. Công nghệ bản sao số (Digital Twins) phải được đưa vào vận hành chậm nhất trong quý I/2027.

Đối với thủy điện, các đơn vị liên quan được yêu cầu tích nước tối đa đến ngày 31/12/2026 và tiếp tục giữ nước đến hết ngày 31/3/2027. Các nhà máy nhiệt điện ưu tiên bố trí sửa chữa từ tháng Một đến tháng Tư, hạn chế dừng máy trong cao điểm mùa khô và cuối năm.

Về nhiên liệu, Cục Năng lượng - Dầu khí phối hợp với Petrovietnam, PV GAS, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Binh đoàn 19 và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cung cấp than, khí, dầu đồng bộ với phương thức vận hành; đồng thời bảo đảm tồn kho nhiên liệu dự phòng trước mùa khô.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, trong đó có các trạm biến áp 500 kV cấp điện cho miền Bắc; phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) theo quy mô và khung giá đã xác định.

Đáng chú ý, mục tiêu điều chỉnh phụ tải được đặt ra là giảm tối thiểu khoảng 3.000 MW công suất đỉnh tại miền Bắc trong năm 2027. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng được yêu cầu thực hiện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhất là vào giờ cao điểm.

Sau khi phương thức vận hành được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ ban hành Chỉ thị về bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028.