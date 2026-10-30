Bộ Công thương yêu cầu dự trữ hàng hóa, ngăn đầu cơ tăng giá dịp Tết Đinh Mùi 2027

Khách hàng mua sắm hàng hóa tại siêu thị. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, ngày 30-10, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã ký chỉ thị đề nghị các địa phương, doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và những mặt hàng có biến động giá.

Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn, phối hợp với doanh nghiệp và hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, Bộ Công thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ dịp cuối năm và tết, chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng và giá bán hợp lý. Các doanh nghiệp phân phối cần phối hợp với địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng.

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá. Công tác kiểm tra tập trung vào hàng hóa thiết yếu và những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết như điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường, hoa quả, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, gia súc, gia cầm và thực phẩm tươi sống...

Bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện dịp tết Trong chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông và tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau tết. Ngành điện cần xây dựng phương án vận hành, cung ứng điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.