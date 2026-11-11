Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt tại Trung Bộ

Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Trung Bộ có nơi mưa trên 700mm

Ngày 9/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Công điện số 9449/CĐ-BCT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm ngày 11/11/2026, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến từ 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 7/11/2026, trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Đồng thời, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026 phù hợp với điều kiện hiện tại, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra; kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết nếu có.

Bảo đảm hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát các khu vực có khả năng, nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Các Sở Công Thương kịp thời tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải tạm dừng việc thi công; có phương án di dời người lao động, máy móc, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các chủ đập thủy điện trên địa bàn, thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm vận hành khoa học, tuyệt đối an toàn cho công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, nhất là các thủy điện nhỏ, các thủy điện có dung tích phòng lũ; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, nhất là các cơ sở có hồ chứa quặng đuôi, đê kè, đập chắn bãi thải và hệ thống lưới điện.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương để thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn phải triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt đối với tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của người dân.

Các địa phương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, thành phố thực hiện thiết lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đập theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tổng hợp tình hình mất an toàn, bất thường, phát sinh tại các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các công trình thủy điện nhỏ, báo cáo về Bộ Công Thương trước 16 giờ hằng ngày.

Tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, hệ thống điện và khu vực khai thác khoáng sản

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai có khả năng diễn biến phức tạp; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng.

Các đơn vị phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực và an toàn cho nhân dân; sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố xảy ra. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão, duy trì và bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, các khu vực cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình để phối hợp với chủ sở hữu cây, chính quyền địa phương chặt tỉa, phát quang hành lang tuyến, bảo đảm khoảng cách an toàn theo cấp điện áp.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định phương án tích nước sớm các hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý trong các tháng cuối năm 2026 để bảo đảm nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa khô năm 2027, nhất là trong bối cảnh nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh trong thời gian tới.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia có trách nhiệm lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp, trong đó ưu tiên huy động tối đa các nhà máy thủy điện khu vực có xảy ra mưa lớn nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ cho các hồ chứa; đồng thời huy động hợp lý các nguồn điện khác để bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Đơn vị này cũng phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện cập nhật tình hình thủy văn thực tế, tình hình lũ về và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để trong thời gian mưa lũ chủ động huy động hợp lý nguồn điện trên hệ thống điện quốc gia, ưu tiên huy động các hồ thủy điện trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ, bảo đảm tuân thủ quy trình vận hành, sử dụng tối ưu nguồn nước và bảo đảm an toàn cung cấp điện sau bão.

Các chủ đập thủy điện phải tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, tình hình mưa lũ, tăng cường thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành điều tiết, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du.

Các chủ đập tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa; không tích nước hoặc điều tiết hồ chứa trái quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với cơ quan chức năng, các tỉnh, thành phố liên quan lắp biển cảnh báo thời gian xả lũ, biển cấm tắm, cấm đánh bắt cá tại các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ đập và các khu vực nguy hiểm khác tại sông, suối phía hạ lưu đập.

Đồng thời, tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ để bảo đảm dự báo được lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ; chủ động rà soát, cập nhật và nắm chắc các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, bất thường.

Các chủ đập phải khẩn trương rà soát, kiểm tra tình trạng an toàn đập, đập tràn, cửa van, thiết bị nâng hạ cửa van, nguồn điện dự phòng, hệ thống cảnh báo xả lũ, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ.

Đối với các công trình thủy điện nhỏ, phải kiểm tra kỹ các tuyến đường vào nhà máy, mái taluy, khu vực nhà điều hành, bãi vật liệu, khu vực hạ lưu đập và các vị trí có nguy cơ sạt lở; bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, máy móc sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.

Đối với các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, rà soát các bãi thải, khu mỏ, kho chứa, hệ thống đê chắn bãi thải, hệ thống đập, hồ chứa bùn thải quặng đuôi để phát hiện những hỏng hóc, khiếm khuyết có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị phải chủ động xử lý và có phương án di dời máy móc, thiết bị, nhà ở tại các vùng nguy hiểm, nơi có nguy cơ sạt lở, tràn bùn, đất đá thải; rà soát kỹ các sườn địa hình đồi dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, nhà xưởng, văn phòng nhà điều hành, công trình gần sườn dốc để sớm phát hiện nguy cơ sạt lở đất và chuẩn bị phương án, biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị ngành Công Thương thực hiện nghiêm túc Công điện số 9449/CĐ-BCT, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công Thương./.