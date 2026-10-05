Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động dự báo thị trường, xây dựng phương án ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung từ cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu. Việc dự trữ xăng dầu phải được thực hiện đúng quy định, đặc biệt bảo đảm đủ nguồn dầu diesel cho thị trường trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Ảnh minh họa

Đối với 2 nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn và Nghi Sơn, cơ quan quản lý yêu cầu có giải pháp bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định; kế hoạch sản xuất phải bám sát diễn biến thị trường.

Yêu cầu trên được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung và nhu cầu xăng dầu phát triển kinh tế và tiêu dùng những tháng cuối năm.

Bộ cho biết, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khiến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới khó dự báo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.