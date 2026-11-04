Bộ Công Thương: Xăng sinh học tiêu thụ gần 5 triệu m³, ý kiến phản ánh hầu như không còn

Trưa ngày 4/11, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, phóng viên báo chí đặt câu hỏi với Bộ Công Thương về đánh giá hiệu quả bước đầu trong việc khai thác, sử dụng xăng sinh học sau khi mặt hàng này chính thức được bán ra trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Quang cảnh họp báo.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau khi triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối vẫn duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng nhu cầu của thị trường và nhu cầu xăng dầu trong nước, không xảy ra tình trạng mất cân đối.

Về năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học, hoạt động này tiếp tục được tăng cường. Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép, với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. “Điều này đồng nghĩa chúng ta có dư địa khoảng gần 30% để phòng những trường hợp đặc biệt xảy ra”, ông Thái nhấn mạnh.

Đối với khả năng cung ứng xăng sinh học E100, các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục duy trì hoạt động. Theo ông Lương Hoàng Thái, Bộ Công Thương kỳ vọng trong thời gian tới, khi nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất có thể được phục hồi, tạo thêm nguồn cung mới. Thậm chí, doanh nghiệp có thể đầu tư năng lực sản xuất mới nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng xăng sinh học.

“Lũy kế từ ngày 1/6 đến hết ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m³. Trong đó, E10 khoảng 4,540 triệu m³, chiếm 92,09%; E5 khoảng 390 triệu m³, chiếm 7,91%. Xăng E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu trong quá trình thực hiện lộ trình”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trả lời báo chí.

Về giá bán, ông Lương Hoàng Thái cho biết, xăng sinh học E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp, giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thông qua các chính sách giảm thuế, phí, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm qua nhiều kỳ điều hành.

“Tính đến kỳ điều hành ngày 22/10/2026, mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III đã thực hiện 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng, 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít”, ông Thái thông tin.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, về công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường cũng như đo lường chất lượng, các hoạt động tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống lớn.

Đối với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ Công Thương đã nhận được 315 ý kiến, trong đó có 314 ý kiến được gửi trong tháng 6 và tháng 7. “Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây, ý kiến hầu như không còn nữa”, ông Thái nhấn mạnh.

Về tác động đối với môi trường, chất lượng không khí và công tác giám sát phát thải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết do xăng sinh học mới được bán trên toàn quốc khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc thu thập được chưa mang tính hệ thống.

“Song theo tính toán, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng/năm bằng E100 tự nhiên dự kiến sẽ giảm được khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm”, ông Thái thông tin.