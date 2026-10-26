Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) làm việc với tỉnh Quảng Trị

Buổi làm việc nằm trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU (SETP), do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier dẫn đầu.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Phái đoàn EU tại Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ, Đại sứ quán Đức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - EU giai đoạn 2021 - 2027, nhằm đánh giá kết quả hỗ trợ phát triển năng lượng, đồng thời trao đổi những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo và cấp điện cho các khu vực nông thôn, miền núi còn khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, Quảng Trị là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng, đang từng bước khẳng định vai trò của một trung tâm năng lượng tại khu vực miền Trung.

Những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hạ tầng năng lượng trên địa bàn đã có bước phát triển, đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Chương trình SETP có ý nghĩa chiến lược trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Trên tinh thần đó, chương trình công tác tại Quảng Trị tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Phát triển năng lượng tái tạo gắn với khai thác tiềm năng địa phương và mở rộng khả năng tiếp cận điện năng tại những khu vực nông thôn, miền núi chưa có điện hoặc chất lượng cấp điện chưa đáp ứng yêu cầu. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với Quảng Trị, địa phương sở hữu tiềm năng phát triển nhiều loại hình năng lượng nhưng vẫn còn những thôn, bản chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ông Lê Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Bộ Công Thương, EU và EVN trong hỗ trợ địa phương phát triển hạ tầng năng lượng.

Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị luôn xác định phát triển năng lượng tái tạo gắn với cấp điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giảm nghèo bền vững.

Thông qua Chương trình SETP và sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, việc phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư hạ tầng cấp điện tại các khu vực khó khăn đã đạt được những kết quả tích cực. Điện lưới quốc gia và các nguồn năng lượng sạch từng bước được đưa đến các thôn, bản, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Về phía EU, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định, hỗ trợ Việt Nam giảm phát thải carbon, chuyển dịch sang năng lượng sạch và bền vững là một trong những ưu tiên hợp tác quan trọng của EU, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

EU cũng đang cùng Vương quốc Anh đồng chủ trì Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG) trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), nhằm huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2020, EU đã triển khai Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành năng lượng với tổng trị giá 108 triệu EUR, kết hợp hỗ trợ ngân sách và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng bền vững tại khu vực nông thôn Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ tiếp cận điện cho tối đa 1,2 triệu hộ gia đình, trong đó có người dân tại các vùng sâu, vùng xa; đồng thời góp phần mở rộng lưới điện đến khoảng 750 thôn, bản trên cả nước.

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại buổi làm việc.

Đại sứ bày tỏ mong muốn trực tiếp đến thăm các hộ dân được hưởng lợi từ chương trình điện nông thôn tại Quảng Trị, qua đó ghi nhận những chuyển biến thực tế từ các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của EU.

Từ những kết quả đã đạt được, hợp tác Việt Nam - EU trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục đặt ra yêu cầu gắn các mục tiêu chuyển đổi xanh với nhu cầu phát triển thực tế, trong đó bảo đảm khả năng tiếp cận điện năng của người dân là một nội dung quan trọng.

Hệ thống đường dây lưới điện nông thôn tại thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) đi thực địa các điểm cấp điện nông thôn tại thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã khảo sát thực tế các điểm cấp điện nông thôn tại thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động nhằm tìm hiểu kết quả triển khai các chương trình hỗ trợ cấp điện, đồng thời ghi nhận nhu cầu và điều kiện sử dụng điện của người dân tại địa phương.