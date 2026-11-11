Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề "Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số", đồng thời công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: moit

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu chuyển tư duy bảo đảm an ninh năng lượng từ "đủ cung" sang "an toàn - ổn định - tự chủ - bền vững". Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030, năng lượng phải đi trước để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Theo Nghị quyết số 70-NQ/TW, đến năm 2030, tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi; công suất nguồn điện khoảng 183-236 GW, có thể cao hơn tùy nhu cầu; sản lượng điện khoảng 560-624 tỷ kWh. Các cơ sở lọc dầu được đặt mục tiêu đáp ứng ít nhất 70% nhu cầu xăng dầu trong nước, dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày nhập ròng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026. Ảnh: moit

Báo cáo công bố tại diễn đàn cho thấy áp lực lớn đối với hệ thống năng lượng năm 2026. Trong 177 quốc gia được khảo sát tính đến ngày 9/11, có 102 quốc gia gặp khó khăn về năng lượng, trong khi 13 quốc gia duy trì trạng thái ổn định, trong đó có Việt Nam.

Về điện, phụ tải cực đại của hệ thống đạt 57.537 MW ngày 24/6/2026. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng trên 10%. Tuy nhiên, nắng nóng và biến động nguồn thủy điện tiếp tục đặt ra yêu cầu chuẩn bị phương án dự phòng, nhất là tại miền Bắc trong mùa khô 2027.

Bộ Công Thương đề nghị xác định những công trình nguồn và lưới điện phải hoàn thành trong năm 2027, làm rõ mốc tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Cùng với đó là chuẩn bị sớm các giải pháp bảo đảm đủ điện năm 2028, hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi nhu cầu tiếp tục gia tăng.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn năng lượng, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp. Ảnh: moit

Về thể chế, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự án sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, đồng thời chuẩn bị văn bản hướng dẫn khi luật được thông qua. Các vấn đề ưu tiên gồm cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện, phân bổ rủi ro cho điện khí và điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng và mua bán điện trực tiếp.

Đối với nhiên liệu, diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường, nguồn cung và tuyến vận tải nhập khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng và than. Bộ Công Thương cũng định hướng nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia, gắn kế hoạch cung ứng nhiên liệu với phương thức vận hành hệ thống điện.

Các đại biểu thảo luận giải pháp huy động vốn dài hạn cho dự án năng lượng, đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển nguồn năng lượng sạch và nâng khả năng làm chủ công nghệ. Quá trình chuyển dịch năng lượng cần đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống, chi phí hợp lý và mục tiêu giảm phát thải.

Tọa đàm “An ninh năng lượng: Khơi thông nguồn lực - Nâng cao tự chủ - Tạo động lực tăng trưởng”. Ảnh: moit

Đáng chú ý, Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ trở thành ấn phẩm thường niên, theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 70-NQ/TW. Hệ thống thông tin năng lượng quốc gia dự kiến vận hành năm 2027, phục vụ dự báo, cảnh báo sớm và xây dựng các kịch bản điều hành.

Kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn yêu cầu tổng hợp các đề xuất thành bộ khuyến nghị chính sách, xác định rõ vấn đề, giải pháp, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả triển khai các khuyến nghị sẽ được đánh giá công khai tại diễn đàn năm 2027. Đây là bước nhằm gắn đối thoại chính sách với trách nhiệm thực hiện, tạo nền tảng bảo đảm năng lượng ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.