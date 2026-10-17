Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 369/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Thực hiện Nghị định số 369/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Công văn số 15670/BTC-QLCS ngày 05/10/2026 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 369/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện một số nội dung.

Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 369/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định tại Nghị định số 369/2026/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc có liên quan, đảm bảo các đối tượng chịu sự tác động của văn bản nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung chính sách để triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định.

Ngoài ra, rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP, Nghị định số 369/2026/NĐ-CP. Thực hiện rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức, xử lý đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) theo quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 369/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định về việc ổn định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 369/2026/NĐ-CP; trong đó lưu ý, tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 05 năm; việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định; kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I năm 2027, thời điểm chốt số liệu là ngày 01/01/2027.

Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính, đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và các đơn vị có liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức, văn bản quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu bố trí vị trí, hình thức đăng tải và phương thức tiếp nhận thông tin phù hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ được giao tiếp nhận tài sản thực hiện đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 3, Điều 4, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 369/2026/NĐ-CP, bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ nhận biết và thuận tiện cho việc tra cứu, tiếp cận thông tin.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp nghiêm túc thực hiện theo quy định.