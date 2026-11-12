Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 9353/KH-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2026 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương và cộng đồng xã hội về quyền của người khuyết tật. (Ảnh minh họa: Báo Sài Gòn giải phóng)

Tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong công tác người khuyết tật

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 14-CT/TW và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đến cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong thực hiện công tác người khuyết tật. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương và cộng đồng xã hội về quyền của người khuyết tật; góp phần xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; xây dựng môi trường làm việc, môi trường kinh doanh và môi trường xã hội tôn trọng, bình đẳng, nhân ái, sẻ chia; tạo điều kiện để người khuyết tật tự tin, tự chủ, hòa nhập và tham gia đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của Bộ Công Thương.

Kế hoạch yêu cầu công tác triển khai bám sát nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-TTg; triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, không giao nhiệm vụ vượt quá chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ Công Thương. Phân công nhiệm vụ theo phương châm “06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; xác định đơn vị chủ trì, đơn vị 2 phối hợp, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp trong ngành Công Thương. Nội dung, hình thức tuyên truyền cần phù hợp, dễ tiếp cận đối với người khuyết tật.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 14-CT/TW

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, Quyết định số 2071/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc. Việc quán triệt được thực hiện thông qua hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, văn bản phổ biến, hệ thống thông tin nội bộ hoặc hình thức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Tuyên truyền, làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác người khuyết tật; chú trọng nhận thức người khuyết tật là chủ thể có quyền bình đẳng, được tôn trọng, tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, lao động, sản xuất, kinh doanh và đóng góp theo khả năng.

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao rà soát, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và hoạt động chuyên môn có liên quan. Việc cụ thể hóa tập trung vào nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; không xây dựng nhiệm vụ riêng biệt nếu có thể lồng ghép trong chương trình, kế hoạch hiện có.

Lồng ghép nội dung công tác người khuyết tật trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và các sự kiện chuyên môn phù hợp. Kết quả lồng ghép cần được thể hiện trong tài liệu, chương trình hoặc báo cáo hoạt động của đơn vị.

Thứ hai, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác người khuyết tật

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người khuyết tật.

Tập trung tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc, môi trường kinh doanh tôn trọng, bình đẳng, nhân ái, 3 sẻ chia; không có hành vi hoặc cách ứng xử gây cản trở, tổn thương, loại trừ người khuyết tật.

Phát huy vai trò của cơ quan báo chí - truyền thông thuộc Bộ trong xây dựng, đăng tải tin, bài, phóng sự, chuyên đề, sản phẩm truyền thông. Nội dung cần phản ánh chính sách, pháp luật; giới thiệu mô hình, cách làm hiệu quả; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu và những tấm gương người khuyết tật trong lao động, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hoạt động xã hội.

Lồng ghép tuyên truyền về quyền của người khuyết tật, trách nhiệm xã hội và bảo đảm bình đẳng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối doanh nghiệp, hoạt động phổ biến chính sách và sự kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi phù hợp. Khuyến khích hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh lan tỏa thông điệp tôn trọng, tạo cơ hội và điều kiện phù hợp để người khuyết tật tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và phương thức truyền thông phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Khi xây dựng nội dung số, tài liệu, video hoặc sản phẩm truyền thông, các đơn vị quan tâm khả năng tiếp cận của người khuyết tật, nhất là người gặp khó khăn về nghe, nhìn hoặc tiếp cận thông tin; lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp với điều kiện và nguồn lực.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu; tiếp nhận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động tuyên truyền và khả năng tham gia của người khuyết tật trong phạm vi ngành Công Thương.

Kế hoạch giao Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị báo cáo kết quả, cung cấp thông tin và sản phẩm tuyên truyền. Lồng ghép nội dung nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác người khuyết tật trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vụ Pháp chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền của người khuyết tật; lồng ghép nội dung phù hợp trong chương trình, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong thông tin, tuyên truyền; tham gia đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm cải thiện khả 4 năng tiếp cận thông tin trên môi trường số đối với người khuyết tật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động lồng ghép nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW vào hoạt động chuyên môn; tuyên truyền đến tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đối tượng thuộc phạm vi quản lý về quyền của người khuyết tật, trách nhiệm xã hội, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử. Tổ chức phổ biến Kế hoạch đến công chức, viên chức, người lao động; lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, đào tạo, truyền thông và hoạt động khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ...

Toàn văn Kế hoạch số 9353/KH-BCT, xem tại đây.