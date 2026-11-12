Bộ Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm trước khi giảm dần vào chiều mai. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng và một số địa phương miền Trung tiếp tục có mưa lớn, cục bộ trên 150mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.