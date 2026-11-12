Bộ Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) vừa có Công văn số 7066/TCCB-ĐT gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Trung ương.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, ngày 29/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương có Quyết định số 2435/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định số 2435/QĐ-BCT) trong đó có lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ; Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung trọng tâm.
Cụ thể, các Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Xúc tiến Thương mại, Thương mại điện tử; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2435/QĐ-BCT, tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy giá trị văn hóa trong kinh doanh, thương mại; vận động hệ thống thương mại, phân phối, cơ sở kinh doanh tổ chức khuyến mại, ưu đãi, giảm giá theo ngày hoặc khung giờ nhất định, nhất là vào ngày 24/11; tăng cường quảng bá hàng Việt Nam, sản phẩm đặc trưng vùng miền, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và các Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động chào mừng, thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền định hướng tại Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề có chiều sâu, giàu sức lan tỏa, làm nổi bật giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, sáng tạo, đa nền tảng, phù hợp với từng nhóm công chúng, nhất là các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính tương tác cao, nhất là thế hệ trẻ.
Các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá và có báo cáo gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan Trung ương theo quy định.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/bo-cong-thuong-trien-khai-thuc-hien-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-van-hoa-viet-nam-565713.htm