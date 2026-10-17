Bộ Công Thương triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bảo đảm Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được triển khai thi hành thống nhất, đồng bộ trong ngành Công Thương từ ngày 1/7/2027, gắn với công tác quản lý nhà nước về hóa chất, tiền chất, vật liệu nổ công nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu và các lĩnh vực khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt số 13/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật kèm theo Quyết định số 1870/QĐ-TTg ngày 29/9/2026.

Để tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm của từng nhiệm vụ.

Đồng thời, bảo đảm Luật được triển khai thi hành thống nhất, đồng bộ trong ngành Công Thương từ ngày 1/7/2027, gắn với công tác quản lý nhà nước về hóa chất, tiền chất, vật liệu nổ công nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu và các lĩnh vực khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của công chức, viên chức trong ngành và của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Rà soát văn bản, phối hợp xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ gồm tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; phối hợp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; tổ chức truyền thông, phổ biến; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp biên soạn tài liệu dùng chung và theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật.

Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ sẽ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao tham mưu quản lý có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật, tập trung vào các văn bản về quản lý hóa chất, hóa chất thuộc Công ước Cấm vũ khí hóa học, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa; quản lý thị trường, thương mại điện tử, địa chất, khoáng sản phóng xạ và các danh mục hàng hóa chuyên ngành. Trên cơ sở rà soát, các đơn vị đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản nếu cần thiết.

Kết quả rà soát của các đơn vị phải được gửi về Cục Hóa chất trước ngày 1/12/2026. Cục Hóa chất chủ trì tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 15/12/2026 và gửi Bộ Quốc phòng trước ngày 31/12/2026.

Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng trong quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo khi có đề nghị; tổng hợp, xây dựng ý kiến chính thức của Bộ đối với dự thảo Nghị định.

Trong đó, chú trọng các nội dung liên quan đến danh mục kiểm soát, kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, chương trình tuân thủ nội bộ của doanh nghiệp, chia sẻ thông tin, dữ liệu và bảo đảm thống nhất với pháp luật về hóa chất, quản lý ngoại thương.

Tăng cường phổ biến, tập huấn và kiểm tra việc thi hành Luật

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ tổ chức truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết đến doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý; đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương. Hoạt động này được thực hiện trong quý III, quý IV/2027 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc Bộ, công chức Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hóa chất, tiền chất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục kiểm soát. Hoạt động tập huấn có thể được lồng ghép với các lớp tập huấn pháp luật về hóa chất, thực hiện từ năm 2027 và các năm tiếp theo.

Bộ Công Thương đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật; sổ tay hỏi - đáp; tài liệu hướng dẫn nhận diện, đánh giá rủi ro, xây dựng chương trình tuân thủ nội bộ, kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng và kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Công Thương cung cấp các nội dung chuyên ngành về hóa chất, tiền chất và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý.

Đối với công tác theo dõi, kiểm tra, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng trong kiểm tra việc thi hành Luật, cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khi có đề nghị; đồng thời lồng ghép nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào kế hoạch kiểm tra chuyên ngành hằng năm thuộc lĩnh vực quản lý. Việc lồng ghép phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và kế hoạch kiểm tra hằng năm, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước khác.

Cục Hóa chất là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Lãnh đạo Bộ, gửi Bộ Quốc phòng; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật của Bộ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết.

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Hóa chất định kỳ hằng năm trước ngày 30/11 hoặc đột xuất theo yêu cầu.