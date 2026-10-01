Bộ Công Thương triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị

Theo đó, Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026 (một số cơ chế, chính sách có hiệu lực tại thời điểm khác). Đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố là đô thị loại đặc biệt nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt; đồng thời, Luật Phát triển đô thị có các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành phố khác.

Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố là đô thị loại đặc biệt nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Ảnh: VGP

Để kịp thời triển khai thi hành hiệu quả Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1796/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, trong đó yêu cầu: “Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nâng cao trách nhiệm và sự tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị”.

Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành. Các đơn vị thuộc Bộ (căn cứ chức năng, nhiệm vụ) chủ trì, phối hợp trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật theo lĩnh vực phụ trách.

Về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra và thực hiện các hoạt động khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra và thực hiện hoạt động khác trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phù hợp với quy định phân quyền, phân cấp tại Luật Phát triển đô thị. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá các cơ chế, chính sách quy định tại Luật Phát triển đô thị. Báo cáo hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ văn bản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, tham gia ý kiến (khi có yêu cầu) cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đối với các cơ chế, chính sách trong Luật và văn bản thi hành. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong quá trình tham gia ý kiến khi có yêu cầu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ (căn cứ chức năng, nhiệm vụ) tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Phát triển đô thị thuộc lĩnh vực quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; gửi kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 15/10/2026 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ, gửi Bộ Tư pháp.