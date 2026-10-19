Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua 'Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới'

Ngày 15/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 8496/KH-BCT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phong trào thi đua góp phần phát huy vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ ngành Công Thương trong giai đoạn mới. Ảnh minh họa

Phong trào được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch, nội dung phong trào tập trung cụ thể hóa 4 tiêu chí gồm: Có Tri thức, Có Đạo đức, Có Sức khỏe và Có Trách nhiệm, gắn với đặc trưng của phụ nữ ngành Công Thương.

Đối với tiêu chí “Có Tri thức”, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tham mưu, thực thi công vụ; tăng cường năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích nữ cán bộ tham gia các khóa học về chuyển đổi số, AI, ngoại ngữ, quản trị, lãnh đạo; phát động sáng kiến, giới thiệu nữ cán bộ tiêu biểu.

Với tiêu chí “Có Đạo đức”, chú trọng chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Đối với tiêu chí “Có Sức khỏe”, khuyến khích nữ cán bộ chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần; duy trì luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và gia đình.

Tiêu chí “Có Trách nhiệm” tập trung nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình, cơ quan và xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, phối hợp tốt với đồng nghiệp, tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số và các hoạt động cộng đồng.

Bộ Công Thương xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức; hỗ trợ nữ cán bộ học tập, nâng cao năng lực; tạo môi trường để phụ nữ phát triển và tham gia lãnh đạo, quản lý; chăm lo sức khỏe, đời sống, gia đình; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình.

Trong đó, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ có năng lực; tạo điều kiện để nữ cán bộ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp; khuyến khích nữ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách và các nhiệm vụ quan trọng của Bộ. Đồng thời, xây dựng, giới thiệu “Gương phụ nữ ngành Công Thương thời đại mới”, chú trọng nữ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu, nữ cán bộ chuyên môn giỏi, nữ nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, người lao động có sáng kiến.

Theo lộ trình, năm 2026 tập trung ban hành kế hoạch, tuyên truyền, quán triệt, xây dựng tiêu chí và đăng ký thực hiện. Năm 2027 đẩy mạnh đào tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và xây dựng mô hình điểm. Năm 2028 tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả, điều chỉnh nội dung nếu cần thiết. Năm 2029 nhân rộng mô hình, sáng kiến. Năm 2030 tổng hợp, đánh giá các mô hình hiệu quả và năm 2031 tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu 100% đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt, triển khai phong trào; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền về 4 tiêu chí.

Hằng năm, các đơn vị tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ cán bộ; lựa chọn, giới thiệu mô hình, sáng kiến, nữ cán bộ tiêu biểu. Vụ Tổ chức cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu Bộ trưởng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.