Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10

Công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ Công Thương nêu rõ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Về yêu cầu và nhiệm vụ chung, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4; nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; khai thác tối đa dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 của ngành Công Thương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Chủ động chuẩn bị, tổ chức tổng kết công tác năm 2026 thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 của đơn vị, trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thuộc lĩnh vực phụ trách để bảo đảm tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2; khẩn trương xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành; rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Đồng thời, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhằm triển khai các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ; Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

“Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công Thương theo kịch bản tăng trưởng quý IV/2026; rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, kịp thời có giải pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch. Triển khai thực hiện quy hoạch ngành đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch ngành đang được triển khai lập, điều chỉnh”, công văn nêu rõ.