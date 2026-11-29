Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 572/TB-VPCP ngày 05 tháng 11 năm 2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với 3 địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng, ngày 2/11/2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Theo thông báo Kết luận, về đề nghị thành lập Trung tâm dự trữ chiến lược và quản lý chuỗi cung ứng cát biển tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công an và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Đề án cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định; hoàn thành trong năm 2026.

Về đề nghị xây dựng Đề án thành lập Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước tại Vĩnh Long. Phó Thủ tướng kết luận việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo tại Vĩnh Long là phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Tỉnh. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án nêu trên bảo đảm phù hợp Quy hoạch Vùng và Quy hoạch điện VIII, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong Quý II năm 2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì làm việc trực tiếp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để nắm bắt đầy đủ, thực chất tình hình, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quản lý, điều phối nguồn cát, đá xây dựng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và cung ứng vật liệu xây dựng; điều chỉnh quy hoạch điện VIII và phát triển các dự án năng lượng tái tạo; phát triển công nghiệp, hệ thống logistics phục vụ bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11 năm 2026.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Thông báo nêu trên, Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cụ thể, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển công nghiệp, công nghiệp chế biến nông, thủy sản; hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư tư nhân và nhà đầu tư chiến lược; tăng cường liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics phục vụ bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Phối hợp rà soát, xử lý vướng mắc về quy hoạch điện, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, bảo đảm đồng bộ nguồn điện và lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị chủ động giải quyết nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với khó khăn, vướng mắc và nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Với các nhiệm vụ cụ thể: Trung tâm dự trữ chiến lược và quản lý chuỗi cung ứng cát biển tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công Thương giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND Vĩnh Long xây dựng Đề án cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trong năm 2026.

Về Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước tại Vĩnh Long, giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với Cục Năng lượng - Dầu khí, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện trách nhiệm phối hợp của Bộ Công Thương với UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong nghiên cứu, xây dựng Đề án. Hỗ trợ UBND tỉnh Vĩnh Long, hoàn thiện Đề án bảo đảm phù hợp Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch điện VIII, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoàn thành trong Quý II năm 2027.

Bộ Công Thương giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước tại Vĩnh Long (Ảnh minh hoạ) - Nguồn: Trung Nam Group

Về điều chỉnh tiến độ, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh Đồng Tháp, Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp, rà soát kiến nghị: (i) điều chỉnh tiến độ 475 MW điện gió, điện mặt trời từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2026 - 2030; (ii) bổ sung 1.000 MW năng lượng tái tạo, gồm 500 MW điện gió ven biển Gò Công và 500 MW điện mặt trời. Trên cơ sở đánh giá sự phù hợp quy hoạch điện, khả năng đấu nối, nhu cầu phụ tải và các điều kiện pháp luật, tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý và có văn bản trả lời Tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

Về cơ chế khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu, giao Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 và các quy định liên quan; đề xuất hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với cơ chế đặc thù triển khai các dự án khoa học, công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

Rà soát, xử lý kiến nghị của Cần Thơ và Đồng Tháp về kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư; công bố trường dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, nâng hạn mức đồng bộ, khai thác dữ liệu; phân quyền quản trị, cập nhật quy trình, thủ tục, phí, lệ phí; tập huấn vận hành hệ thống cho địa phương, nhất là cấp xã. Rà soát nền tảng dùng chung theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026, chuẩn kết nối Open API và cơ chế chia sẻ hai chiều với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) trong phạm vi Bộ quản lý. Tham mưu văn bản trả lời các địa phương trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

Về thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logistics tại Đồng Tháp, giao Cục Công nghiệp chủ trì đối với hạ tầng khu công nghiệp; Cục Xuất nhập khẩu chủ trì đối với logistics, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát cơ chế huy động nguồn lực xã hội, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xử lý vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư trong phạm vi quản lý của Bộ. Các đơn vị có văn bản trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu Lãnh đạo Bộ trả lời Tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2026, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

Về tổ chức làm việc trực tiếp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo Thứ trưởng phụ trách xem xét, chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nắm bắt đầy đủ tình hình, kịp thời xử lý vướng mắc theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo. Cục Điện lực tổng hợp kết quả làm việc, các vấn đề vượt thẩm quyền và kiến nghị của các đơn vị, báo cáo Thứ trưởng phụ trách xem xét, chỉ đạo, trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11 năm 2026.