Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 của ngành Công Thương

Theo đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

1. Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4; nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; khai thác tối đa dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 của ngành Công Thương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

2. Chủ động chuẩn bị, tổ chức tổng kết công tác năm 2026 thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 của đơn vị, trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thuộc lĩnh vực phụ trách để bảo đảm tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

3. Tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2; khẩn trương xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành; rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

4. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại các Văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhằm triển khai các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ; Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

5. Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công Thương theo kịch bản tăng trưởng Quý IV/2026 (Văn bản số 8293/BCT-KHTC ngày 12/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, kịp thời có giải pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

6. Triển khai thực hiện quy hoạch ngành đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch ngành đang được triển khai lập, điều chỉnh.

Chủ động xây dựng phương án điều tiết sản xuất điện những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027

Về nhiệm vụ cụ thể, Cục Điện lực được giao bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan; chủ động xây dựng phương án điều tiết sản xuất điện những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phương án cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trong quý IV năm 2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Chính phủ trước ngày 10/11/2026 xem xét ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho các tỉnh, thành phố.

Cục Điện lực được giao bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Cục Năng lượng- Dầu khí đôn đốc các doanh nghiệp năng lượng, nhà máy nhiệt điện rà soát nguồn nhiên liệu, hợp đồng nhập khẩu, tồn kho than, LNG, dầu khí, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng, nhất là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện, năng lượng trọng điểm, phấn đấu vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% mỗi năm; chỉ đạo doanh nghiệp hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với Lào trong lĩnh vực xăng dầu.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có nhiệm vụ chủ trì cùng các đơn vị chuyên môn trong Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương để điều chỉnh vận hành hợp lý, khoa học các hồ chứa thủy điện, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chủ động cân đối nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất vụ Đông Xuân 2026 - 2027 và an ninh năng lượng.

Bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung; điều hành giá xăng dầu theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới, hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11/2026. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước; khai thác hiệu quả nhu cầu mua sắm, du lịch dịp cuối năm. Đặc biệt, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, không để gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý; hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ Nhân dân dịp Tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng các tháng cuối năm 2026 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng được giao phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để trình Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 20/11/2026. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ tiếp thu, giải trình Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, giải trình với các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cục Xuất nhập khẩu chủ trì thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, khai thác các thị trường xuất khẩu còn dư địa, phát triển thương mại cân bằng, bền vững. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập siêu lớn; rà soát quy trình phối hợp, phương pháp thống kê, ước lượng, công bố số liệu xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại, bảo đảm tính thống nhất của số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp với Cục Công nghiệp đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đầu vào.

Cục Công nghiệp cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ theo hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng; đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ về Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam, gắn với thúc đẩy sản xuất, cung ứng linh kiện, thiết bị trong nước. Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI, phát triển mạng lưới nhà cung cấp Việt Nam trong các ngành điện tử, bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản; hướng dẫn, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc và tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, đất san lấp phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; ưu tiên giải quyết hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác than, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất điện. Khẩn trương xử lý kiến nghị của các địa phương đối với các dự án tồn đọng, kéo dài có vướng mắc về khoáng sản, trong đó có 49 dự án tại tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đồng Nai (Văn bản số 9245/BCT-ĐCKS ngày 03/11/2026); rà soát, cập nhật đầy đủ các dự án thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên Hệ thống 751. Đồng thời, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất, khoáng sản sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027 và các văn bản cần ban hành thay thế sau khi tiếp nhận chức năng; hoàn thiện quy trình điện tử các thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản trước ngày 30/11/2026.

Cục Phòng vệ thương mại theo dõi sát diễn biến thương mại quốc tế, chính sách và các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước; chủ động cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Khai thác hiệu quả các FTA, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các hiệp hội ngành hàng đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa sản xuất trong nước; tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt Nam dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 gắn với Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”; hỗ trợ địa phương tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu theo từng ngành hàng, thị trường; khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực và các thị trường xuất khẩu còn dư địa.

Cục Thương mại điện tử phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam trên các nền tảng số, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trong cao điểm mua sắm cuối năm; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, phối hợp xử lý vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi; đẩy nhanh đàm phán, thúc đẩy ký kết các FTA mới với các đối tác, thị trường tiềm năng; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; tham mưu các nội dung kinh tế, thương mại phục vụ hoạt động đối ngoại cấp cao và chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027. Sớm hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương, phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về thể chế, chuyển đổi số và điều hành

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị hoàn thiện nội dung kỹ thuật, quy trình điện tử, biểu mẫu điện tử và phương án khai thác, kết nối, tái sử dụng dữ liệu, tổ chức kiểm thử theo phương án đã được phê duyệt, hoàn thành 6 trước ngày 30/11/2026 đối với nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp theo Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát tổng thể hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương; xây dựng định hướng, mục tiêu theo giai đoạn 05 năm và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng năm; đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, bảo đảm yêu cầu từ năm 2027 có ít nhất 30% đề tài, nhiệm vụ có sự hợp tác với doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết do Bộ chủ trì trình tại Kỳ họp thứ 2; phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan chủ trì thẩm tra rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình Quốc hội biểu quyết, thông qua. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp; theo dõi, đôn đốc xây dựng, trình ban hành bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết.

Chủ trì rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Công Thương sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027; xác định rõ lộ trình, tiến độ, phân công đơn vị chủ trì xử lý đối với từng văn bản, ưu tiên các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có nguy cơ chậm tiến độ. Phối hợp với các đơn vị rà soát, khắc phục bất cập về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Công Thương, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp chưa có kết quả xử lý theo tổng hợp của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 953/TTr-BTC ngày 03/11/2026; kịp thời thông báo kết quả xử lý tới doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; gửi kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và VCCI để tổng hợp chung (trước ngày 25 hằng tháng). Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác năm 2026, chương trình, kế hoạch năm 2027 và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của Bộ Công Thương. Hơn nữa, cần bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành Công Thương; kịp thời tham mưu giải pháp đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kịch bản. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vật liệu xây dựng; điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; rà soát tạm ứng theo từng dự án, hợp đồng, xử lý tạm ứng quá hạn; cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ chấm điểm giải ngân. Rà soát, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài thuộc phạm vi quản lý (nếu có).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, phấn đấu hoàn thành xử lý trong năm 2026, không để thất thoát, lãng phí. Rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ các dự án tồn đọng, kéo dài lên Hệ thống 751, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; không để xảy ra trường hợp còn có dự án tồn đọng, kéo dài nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ; quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn giải quyết.

Bộ Công Thương giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trước ngày 20/11/2026, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10691/VPCP-TCCV ngày 20/10/2026 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận dữ liệu theo 09 biểu về vị trí việc làm trước ngày 10/11/2026; cập nhật, đồng bộ ngay khi Cổng trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương vận hành. Tiếp tục rà soát sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hoàn thành dứt điểm việc chuyển giao, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trước ngày 20/11/2026 theo phương án được phê duyệt; chủ động phối hợp, thống nhất với địa phương về phương án tiếp nhận, định hướng đầu tư, phát triển và các điều kiện bảo đảm hoạt động.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các đề án, chiến lược quốc gia được giao cho Bộ Công Thương tại Chương trình số 13-CTr/ĐU ngày 29/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Thông báo số 191- TB/VPTW ngày 05/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, kiểm thử nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao trước ngày 30/11/2026; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.