Thúc đẩy sản xuất thiết bị, công nghệ trợ giúp

Thực hiện Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều nhiệm vụ gắn với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động ngành Công Thương trong công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động ngành Công Thương trong công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật; huy động sự tham gia của viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất, cung ứng thiết bị, công nghệ trợ giúp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất các thiết bị học tập thông minh, phần mềm giao tiếp, thiết bị phục hồi chức năng, dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt độc lập cho trẻ em khuyết tật.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương định hướng lồng ghép hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may ứng dụng máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm chuyên biệt phục vụ trẻ em khuyết tật thông qua Chương trình Khuyến công quốc gia và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ.

Cục Công nghiệp được giao phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Sở Công Thương các địa phương triển khai nội dung này hằng năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp rà soát, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, thiết bị công nghệ trợ giúp thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc thiết bị lưu thông trên thị trường.

Mở rộng tiếp cận sản phẩm qua thương mại điện tử

Trong lĩnh vực thương mại, kế hoạch chú trọng hỗ trợ kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, phát triển kênh phân phối và gian hàng số trên các sàn thương mại điện tử đối với học liệu đặc thù, thiết bị trợ giúp trẻ em khuyết tật với giá cả hợp lý.

Các hoạt động ưu tiên khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cục Thương mại điện tử được giao hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm, học liệu và thiết bị trợ giúp trẻ em khuyết tật lên các nền tảng số, hình thành chuyên mục, gian hàng sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật trên sàn thương mại điện tử.

Cục Xúc tiến thương mại lồng ghép giới thiệu các sản phẩm công nghệ trợ giúp tại hội chợ, triển lãm; kết nối hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tham gia tài trợ thiết bị cho trẻ em khuyết tật tại vùng khó khăn.

Đồng thời, Bộ Công Thương đặt yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết tật trong quy hoạch, đầu tư, cải tạo hạ tầng thương mại như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ.

Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ được định hướng bảo đảm giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề phù hợp cho học sinh, sinh viên khuyết tật.

Một nội dung khác là huy động trách nhiệm xã hội của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng tham gia tài trợ thiết bị học tập, phương tiện trợ giúp, hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về quyền của trẻ em khuyết tật, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện và cải thiện khả năng tiếp cận thông tin số đối với người khuyết tật. Cụ thể, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương chủ trì xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài, phóng sự tuyên truyền về quyền của trẻ em khuyết tật, xóa bỏ kỳ thị và biểu dương các doanh nghiệp sản xuất, tài trợ thiết bị trợ giúp.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hằng năm, lồng ghép các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 5/12 hằng năm để tổng hợp, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Theo Kế hoạch của Bộ Công Thương, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trợ giúp; Cục Công nghiệp lồng ghép hỗ trợ sản xuất thiết bị chuyên biệt thông qua Chương trình Khuyến công quốc gia; Cục Thương mại điện tử hỗ trợ mở rộng kênh phân phối trực tuyến. Các nhiệm vụ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.