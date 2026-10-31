Bộ Công Thương triển khai giải pháp bình ổn thị trường cuối năm

Các địa phương và doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng phương án dự trữ hàng thiết yếu, mở rộng mạng lưới phân phối, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giá và chất lượng hàng hóa. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026 về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.926.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,52%, cho thấy áp lực đối với mặt bằng giá.

Để chủ động ứng phó, Bộ yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các doanh nghiệp sản xuất cần chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng và bảo đảm chất lượng, giá bán hợp lý. Doanh nghiệp phân phối phối hợp triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đối với mặt hàng xăng dầu, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, tổng nguồn tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Ngành điện cũng được yêu cầu xây dựng phương án vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Song song với việc chuẩn bị nguồn hàng, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá. Hoạt động kiểm tra tập trung vào nhóm hàng có nhu cầu cao dịp Tết như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, quần áo, điện tử và thực phẩm tươi sống.

Công tác kiểm soát cũng được mở rộng trên môi trường thương mại điện tử, tập trung xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước thông qua các chương trình bình ổn thị trường, “Sức sống hàng Việt”, kết nối cung cầu, hội chợ và triển lãm. Việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối số cũng được chú trọng.