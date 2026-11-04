Ngày 2/11, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 9195/KH-BCT triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và Kế hoạch tới 100% đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát chính sách, chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến trẻ em để xem xét lồng ghép yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Hằng năm tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp phòng ngừa lao động trẻ em trái quy định pháp luật, bảo vệ trẻ em trong thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu dùng an toàn và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng thực hiện giao dịch trực tuyến an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện hành vi lừa đảo, quảng cáo sai lệch và hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với trẻ em.

Cục Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử theo thẩm quyền, phối hợp trao đổi thông tin, cảnh báo và xử lý hành vi lợi dụng môi trường số để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Đối với hoạt động tiêu dùng, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng và an toàn sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt các sản phẩm dành cho trẻ em. Các đơn vị tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại liên quan đến quyền lợi trẻ em; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng hóa không bảo đảm chất lượng, an toàn.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp, giao Cục Công nghiệp chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực hiện quy định về lao động chưa thành niên, khuyến khích kiểm soát độ tuổi người lao động và ngăn ngừa sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật trong chuỗi cung ứng. Các đơn vị chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm tra và chuyển thông tin tới cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với lĩnh vực hóa chất, an toàn công nghiệp và năng lượng, yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương, doanh nghiệp hướng dẫn phòng ngừa tai nạn, sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em.

Bộ Công Thương sẽ tổ chức sơ kết giữa kỳ vào năm 2030 và tổng kết giai đoạn 2026 - 2035. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện hằng năm về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và cơ quan có thẩm quyền.