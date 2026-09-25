Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch điện và thương mại biên giới tại Điện Biên

Ngày 23/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 7620/BCT-KHTC, triển khai thực hiện Thông báo số 463/TB-VPCP ngày 8/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, ngày 5/9/2026. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Cục Điện lực cùng các đơn vị liên quan được phân công xử lý ba nhóm kiến nghị: cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII; nghiên cứu chính sách phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư; phối hợp xây dựng Đề án đề xuất thành lập Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11,02%. Báo cáo số 7711/BC-UBND ngày 3/9/2026 của UBND tỉnh cho thấy, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,67%; tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng quý III đạt 11,67% và quý IV đạt 14,22%. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị hạ tầng năng lượng và mở rộng kết nối thương mại biên giới là hai nội dung tỉnh tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ.

Rà soát kiến nghị về Quy hoạch điện VIII và lưới truyền tải

Theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2025 - 2030, tổng chỉ tiêu công suất các loại nguồn điện trên địa bàn Điện Biên là 2.986,43 MW. Đến thời điểm báo cáo, 3 dự án thủy điện với tổng công suất 47,5 MW đã hoàn thành, đưa vào vận hành; 7 dự án nguồn điện khác đang thi công, với tổng công suất 496 MW.

Điện Biên đề nghị cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy hoạch điện VIII. Trong đó, tỉnh đề xuất bổ sung khoảng 12.698 MW điện mặt trời, gồm 10.000 MWac điện mặt trời kết hợp 20.500 MWh hệ thống lưu trữ năng lượng BESS và 2.698 MW điện mặt trời mặt đất.

Công nhân Điện lực Điện Biên thực hiện đóng điện Trạm biến áp Nậm Ty 2, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: PC Điện Biên.

Cùng với nguồn điện, Điện Biên kiến nghị đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, gồm các trạm biến áp và đường dây 500 kV, 220 kV, 110 kV. Theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn, Điện Biên dự kiến có một trạm biến áp 500 kV, tuyến đường dây 500 kV Điện Biên - Lai Châu; ba trạm biến áp 220 kV và sáu tuyến đường dây 220 kV.

Văn bản số 7620/BCT-KHTC giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các đề xuất của tỉnh tại các văn bản số 6188/UBND-KT ngày 16/7/2026, số 6243/UBND-KT ngày 17/7/2026 và số 7631/UBND-KT ngày 28/8/2026. Việc rà soát gắn với yêu cầu đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối nhằm giải tỏa công suất cho địa phương; đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cục Điện lực cũng phối hợp với Điện Biên trong phát triển điện năng lượng tái tạo, nhất là các dự án kết hợp lưu trữ BESS; rà soát, đôn đốc các dự án nguồn điện và lưới điện chậm tiến độ thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, Điện Biên cũng kiến nghị nghiên cứu, sớm ban hành chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư. Cục Điện lực được giao nghiên cứu nội dung này trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về điện lực.

Xây dựng Đề án Khu thương mại xuyên biên giới Tây Trang

Song song với các đề xuất về năng lượng, Điện Biên kiến nghị xây dựng Đề án đề xuất thành lập Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Theo đề xuất của tỉnh, khu thương mại này tập trung vào giao thương, logistics, kho bãi, trung chuyển, phân phối hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và du lịch cửa khẩu. Đây là nhóm chức năng gắn với vai trò cửa ngõ kết nối Điện Biên với các địa phương Bắc Lào.

Điện Biên đề xuất thành lập Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Điện Biên có đường biên giới đất liền dài 455,573 km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh đạt 107,56 triệu USD, tăng 20,77% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những cơ sở để tỉnh đề xuất phát triển Khu thương mại xuyên biên giới gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên được giao chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai nội dung này. Các đơn vị phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan trao đổi, thương thảo với phía Lào; đồng thời hướng dẫn UBND tỉnh Điện Biên xây dựng đề án theo quy định pháp luật hiện hành.