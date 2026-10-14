Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương - Ảnh: TTXVN

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công Thương theo kịch bản tăng trưởng trong Quý IV/2026

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tập trung nguồn lực, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026); đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chi tiết; khắc phục tình trạng chậm, nợ đọng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại các Văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm triển khai các Nghị quyết của Chính phủ; Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công Thương theo kịch bản tăng trưởng trong Quý IV/2026 (văn bản số 8293/BCT-KHTC ngày 12/10/2026).

Bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Công Thương giao Cục Điện lực tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; tập trung tháo gỡ vướng mắc cho dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào khai thác và doanh nghiệp có khả năng tăng công suất trong các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm chất lượng, khả thi và tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cục Công nghiệp thúc đẩy sản xuất công nghiệp; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhu cầu thị trường và khả năng nội địa hóa; cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên, nhất là các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn.

Tăng cường kết nối, phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ trong và ngoài nước theo chuỗi sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hoàn thành trong tháng 12/2026. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất chính sách thuế phù hợp, vừa khuyến khích sản xuất trong nước đối với linh kiện, sản phẩm đã có khả năng sản xuất, vừa bảo đảm làm trong nước chưa đáp ứng đầy đủ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu mà trong nước chưa đáp ứng được; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Công Thương ngày 11/9/2026.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và thủ tục hành chính về địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên tục, đúng thẩm quyền, không để phát sinh ách tắc sau chuyển giao. Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, các dự án khoáng sản trọng điểm, nhất là khoáng sản chiến lược, quan trọng, đất hiếm; gắn khai thác với chế biến, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả và kiến nghị xử lý trong tháng 10/2026.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; xác định trữ lượng được phê duyệt, trữ lượng còn lại, công suất khai thác được phép, sản lượng và khả năng cung ứng thực tế, tiến độ hoàn thành các thủ tục có liên quan và điều kiện vận chuyển. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vật liệu theo tiến độ từng công trình, dự án, xây dựng, tổ chức thực hiện phương án điều phối nguồn cung liên vùng, liên tỉnh theo thẩm quyền; hướng dẫn, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Không để xảy ra đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước bám sát diễn biến thị trường xăng dầu để giải quyết cung - cầu trong nước, chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung. Chủ động dự trữ, kịp thời điều tiết, bình ổn thị trường khi có biến động; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức lại hệ thống phân phối, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính minh bạch, cạnh tranh, báo cáo Chính phủ trước ngày 7/10/2026.

Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả nhu cầu mua sắm, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với các dịp lễ, Tết và mùa mua sắm cuối năm; tăng cường kết nối cung - cầu, mở rộng kênh phân phối, thương mại điện tử, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt Nam gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nắm chắc tình hình sản xuất, lưu thông và giá cả các mặt hàng thiết yếu, chiến lược, bảo đảm nguồn hàng, lưu thông thông suốt, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, “găm hàng”...

Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá tình hình nhập siêu, nhất là các doanh nghiệp nhập siêu lớn, thống nhất dự báo cán cân thương mại năm 2026 để phản ánh chính xác tình hình xuất nhập khẩu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành liên quan; kịp thời có giải pháp xử lý nhập siêu.

Khẩn trương hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đã phân cấp cho địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ duy trì đơn hàng, đa dạng hóa thị trường.

Cục Xúc tiến thương mại có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các hiệp hội ngành hàng tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước, trọng tâm là “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2026”; tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối cung - cầu hàng Việt Nam gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cao điểm mua sắm quý IV/2026 và dịp Tết Nguyên đán.

Chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, hệ thống Thương vụ, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường mới nổi như Nam Mỹ, Châu Phi và thị trường biên giới, khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, các FTA mới với các đối tác, thị trường tiềm năng, phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kết nối và khai thác dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các FTA mới với các đối tác, thị trường tiềm năng; thúc đẩy rà soát, nâng cấp các FTA giữa ASEAN và các nước đối tác.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các kiến nghị chưa có kết quả xử lý theo tổng hợp của Bộ Tài chính (tại Tờ trình số 814/TTr-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2026), kịp thời thông báo kết quả xử lý tới doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; gửi kết quả xử lý kiến nghị về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và VCCI để tổng hợp chung (trước ngày 25 hằng tháng).

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 để xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV, đề xuất giải pháp, sản phẩm và tiến độ theo ngành, lĩnh vực.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương phân bổ chi tiết 19,58 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương còn lại, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, trong đó tập trung giải ngân tốt cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, gắn việc giải ngân với việc hoàn thành khối lượng. Khẩn trương lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt có nhu cầu sử dụng vốn; kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng bảo đảm tạm ứng phù hợp với tiến độ dự án, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đẩy nhanh thu hồi tạm ứng, không để xảy ra tạm ứng quá hạn; cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ chấm điểm giải ngân. Rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài (nếu có). Đẩy nhanh việc kiểm kê, lập phương án xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, không để xuống cấp, lãng phí.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục liên thông.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn tiếp công dân với rà soát, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Thứ trưởng theo lĩnh vực phụ trách chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và kết quả theo mục tiêu đã đề ra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.