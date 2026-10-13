Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Chính phủ

Công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ Công Thương nêu rõ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tập trung nguồn lực, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2026). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chi tiết cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 3/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: VGP

Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm triển khai các nghị quyết của Chính phủ; công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Về lĩnh vực điện lực, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; tập trung tháo gỡ vướng mắc cho dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào khai thác và doanh nghiệp có khả năng tăng công suất trong các tháng cuối năm.

Về lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị thúc đẩy sản xuất công nghiệp; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhu cầu thị trường và khả năng nội địa hóa; cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên, nhất là các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn.

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối, phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ trong và ngoài nước theo chuỗi sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của doanh nghiệp.

Về lĩnh vực hội nhập, Bộ Công Thương yêu cầu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các FTA mới với các đối tác, thị trường tiềm năng; thúc đẩy rà soát, nâng cấp các FTA giữa ASEAN và các nước đối tác.