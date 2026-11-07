Bộ Công Thương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2027

Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo các sở: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng và Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Bộ Công Thương đến các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), năm 2026, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025.

Dự báo năm 2027, nhu cầu điện cả nước dao động từ 383,9 đến 407,7 tỷ kWh, tùy theo các kịch bản tăng trưởng. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2027, hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất vào giờ cao điểm, với mức công suất phụ tải cần điều hòa từ 1.800 đến 3.900 MW.

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Tại tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án nguồn và lưới điện. Trong 10 tháng của năm 2026, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn đạt khoảng 597,51 triệu kWh, tăng 13,16% so với cùng kỳ.

Trong năm 2027 và những năm tới, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh dự báo tiếp tục tăng, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành điện triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, trong đó chú trọng hạ tầng cấp điện phục vụ các khu công nghiệp, nhất là khu vực Hữu Lũng; đồng thời theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện theo kế hoạch.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự hội nghị

Đại diện Công ty Điện lực tham dự hội nghị

Trước dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá khả năng đáp ứng của các nguồn điện, phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027, nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng. Trong đó, chú trọng các giải pháp huy động nguồn điện hợp lý; bảo đảm nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện; rà soát tiến độ các công trình nguồn, lưới điện trọng điểm và tăng cường nhập khẩu điện.

Các đại biểu cũng thảo luận về phương án tích nước, điều tiết hồ chứa thủy điện, bảo đảm hài hòa giữa phát điện, cấp nước và phòng, chống thiên tai; tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hạn chế sự cố trong vận hành; triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, điều chỉnh phụ tải giờ cao điểm, phát triển điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng... nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng năng lượng, đặc biệt là cung ứng điện an toàn, ổn định trong năm 2027, nhất là giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng.

Bộ trưởng giao Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực khẩn trương hoàn thiện phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027, có tính toán đến năm 2028 và định hướng dài hạn. Trong đó, chú trọng xây dựng các kịch bản vận hành, nhất là giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7/2027; dự báo sát nhu cầu phụ tải, đánh giá khả năng đáp ứng của các nguồn điện, tính toán các tình huống rủi ro và phương án dự phòng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác điều độ, vận hành hệ thống điện, phấn đấu triển khai từ quý I/2027.

Đối với các nhà máy thủy điện, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong điều tiết, tích nước các hồ chứa phục vụ mùa khô năm 2027; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát điện, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống thiên tai.

Đối với các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng đề nghị chủ động phối hợp với ngành điện rà soát nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất có nhu cầu phụ tải tăng cao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện, tạo điều kiện để các công trình hoàn thành, đưa vào vận hành theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.