Bộ Công Thương triển khai 6 nhóm giải pháp cho quý IV

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng điều hành họp báo thường kỳ quý III năm 2026

Tại họp báo, thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, năng lượng tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, kéo theo xu hướng tăng các rào cản bảo hộ, thuế quan và những yêu cầu mới về xuất xứ, tiêu chuẩn xanh, phát thải carbon. Xung đột địa chính trị tại Trung Đông trong tháng 9 cũng đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng chi phí nhiên liệu và logistics.

Trong nước, nền kinh tế phục hồi mạnh, nhu cầu đầu vào cho sản xuất, đầu tư mở rộng của khu vực FDI và đơn hàng xuất khẩu tăng, kéo theo nhu cầu lớn về điện, nguyên nhiên liệu và máy móc. Tiêu dùng nội địa, du lịch và dịch vụ tiếp tục khởi sắc nhờ các chương trình kích cầu.

Bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Công Thương đã chủ động theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp, thương mại và năng lượng trong tháng 9, quý III và 9 tháng tiếp tục đạt kết quả tích cực, với mức tăng trưởng cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,26% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng tăng 12,33%, sát kịch bản đề ra là 12,28%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi tăng 12,93%, riêng tháng 9 tăng 17,12%.

Thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và 1,7% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%.

Ông Bùi Huy Sơn- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Công Thương) phát biểu tại buổi họp báo thường ký quý III/2026 do Bộ Công Thương tổ chức.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 24,5%, riêng tháng 9 tăng 39,1%, mức tăng cao nhất từ đầu năm. Khu vực FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 29,2%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Động lực tăng trưởng tập trung chủ yếu ở nhóm hàng điện tử, máy móc và thiết bị. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%; trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Công tác bảo đảm an ninh năng lượng tiếp tục được thực hiện vững chắc. Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm; riêng tháng 9 đạt 30,73 tỷ kWh, tăng 11,95%. Điện thương phẩm đạt 237,19 tỷ kWh, tăng 9,66%. Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn khoảng 26%, cao hơn mục tiêu 21,8%. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để xảy ra đứt gãy trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, với tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20-22%.

Bước sang quý IV, bên cạnh những kết quả tích cực, nền kinh tế nói chung và ngành Công Thương nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trên thế giới, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, biến động tỷ giá và căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá năng lượng, chi phí logistics tăng, gây áp lực lên chi phí sản xuất và lạm phát, đồng thời ảnh hưởng sức mua tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Các rào cản kỹ thuật, thuế quan, tiêu chuẩn xanh tiếp tục gia tăng, trong khi những biến động từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc có thể tác động đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Trong nước, sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ giảm tốc do những điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu và tiến độ bổ sung nguồn điện. Sức mua trên thị trường nội địa và tốc độ phục hồi của thương mại điện tử cũng chưa đạt kỳ vọng.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo ông Bùi Huy Sơn, những thách thức trên đặt ra yêu cầu ngành công thương phải chủ động theo dõi, linh hoạt thích ứng và tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất công nghiệp, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến, chế tạo và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp lớn, có khả năng tạo sản lượng mới vào vận hành trong năm.

Cùng với đó, Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; rà soát, cập nhật phương án vận hành hệ thống điện theo các kịch bản phụ tải cuối năm, bảo đảm đủ nguyên nhiên liệu cho phát điện. Trước biến động của giá dầu và các tuyến vận tải quốc tế, Bộ sẽ chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phối hợp linh hoạt các công cụ điều tiết giá, thuế, phí và dự trữ quốc gia nhằm bình ổn thị trường trong nước, giảm thiểu tác động của các cú sốc từ bên ngoài.

Đối với xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, mở rộng thị trường mới và nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận, nghị định thư về kiểm dịch nông sản, tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của từng thị trường.

Bộ cũng sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, triển khai các chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, kết nối cung - cầu hàng hóa, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại và tăng cường theo dõi sức mua, tổng mức bán lẻ tại các trung tâm tiêu dùng lớn và các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đối với thương mại điện tử, Bộ Công Thương xác định mục tiêu đưa tăng trưởng thị trường B2C đạt dải 20-22%, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số và tham gia các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng đó, quản lý thị trường số sẽ được tăng cường, trong đó chú trọng xác thực thông tin người bán, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên không gian mạng.

Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó duy trì đà tăng trưởng sản xuất, thương mại, năng lượng và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển của ngành trong năm 2026.